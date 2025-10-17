Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу руководителей спортивных федераций

Касым-Жомарт Токаев полагает, что в деле укоренения таких жизненно важных установок, как самодисциплина, солидарность, взаимопомощь, спасатели должны служить примером для подрастающего поколения.

— Необходимо активно внедрять практику неформального шефства подразделений МЧС над учебными заведениями. Спасатели могли бы внести существенный вклад и в продвижение в обществе здорового образа жизни, популяризацию спорта среди детей и молодежи. Этот вопрос имеет стратегическое значение, поскольку формирование сильного духом и физически здорового подрастающего поколения напрямую влияет на качество нашей нации в эпоху глобальных перемен. Министерство по чрезвычайным ситуациям могло бы поддерживать рабочие контакты со спортивными федерациями и активно работать в этом направлении. В целом, сегодня спортивные федерации превратились в структуры, где набирают авторитет и влияние. Многие из них возглавили представители крупного бизнеса и руководители государственных ведомств. Но, как выяснилось, предприниматели гораздо больше полагаются на государственное финансирование спорта, не желая вкладывать собственные средства в это важное для общества дело. Государственные служащие также рассматривают эти высокие общественные должности как инструмент личной рекламы, не осознавая подлинную значимость спорта. Есть среди них и те, кто успехи спортсменов выдают за свои собственные достижения. Пора положить конец этим негативным тенденциям. Следует тщательно проанализировать сложившуюся ситуацию, поручаю эту работу Администрации Президента, — заметил Глава государства.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, поддержку спорта и физической культуры нужно рассматривать как почетную общественную миссию и большую гражданскую ответственность.

— Возглавлять федерации для повышения собственного престижа в стране и за рубежом — это недопустимо. Поэтому государство поддерживает предпринимателей, в том числе крупных бизнесменов. Но государство и общество вправе ожидать и обратную реакцию. В частности, в вопросах коммерциализации спорта, например, футбола. Между Министерством спорта и туризма и спортивными федерациями должен развиваться равноправный диалог, сотрудничество с четким разграничением функций и полномочий. Стимулирование предпринимательской инициативы — это безусловный приоритет нашей государственной политики. Поэтому я уделяю особое внимание данному вопросу. На прошлой неделе мною проведено специальное совещание по ситуации в экономике, на котором отдельно рассматривались вопросы развития бизнеса в стране. Вчера в своем поручении Премьер-министру вновь акцентировал внимание на необходимости поддержки малого и среднего бизнеса. Сейчас в ряд спортивных федераций приходит новое поколение бизнесменов, меценатов, перед которыми поставлены задачи для улучшения ситуации в сфере развития спорта. Мы уже чувствуем ответственный подход к работе, искреннюю заинтересованность в достижении значимых побед, — сказал Президент.

Ранее Глава государства отметил, что сотрудники МЧС за последние пять лет спасли около 225 тысяч человек и заявил, что профессия спасателя должна стать одной из самых престижных в стране, поручив уделить пристальное внимание эффективной ликвидации ЧС.

Напомним, День спасателя в Казахстане отмечается 19 октября.