Касым-Жомарт Токаев проводил Президента Лаоса в аэропорту Астаны

Глава государства Касым-Жомарт Токаев проводил в столичном аэропорту Президента Лаоса Тхонглуна Сисулита, завершившего официальный визит в Казахстан, передает агентство Kazinform.

Ранее сообщалось, что Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит прибыл в Казахстан с официальным визитом.

Высокого гостя лично встретил Глава государства Касым-Жомарт Токаев во Дворце Независимости в Астане.

Фото: Акорда

Президенты Казахстана и Лаоса провели переговоры в узком составе.

Далее Президенты Казахстана и Лаоса в ходе переговоров с участием членов делегаций обсудили перспективы развития политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Глава нашего государства выразил уверенность в том, что первый официальный визит руководителя Лаосской Народно-Демократической Республики в нашу страну придаст новый импульс укреплению двусторонних связей.

Фото: Акорда

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Тхонглун Сисулит приняли Совместное заявление, подтверждающее обоюдную заинтересованность Казахстана и Лаоса в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества.

Казахстан и Лаос обменялись подписанными документами, один из которых предусматривает установление побратимских отношений между Астаной и Вьентьяном.

Фото: Акорда

Также Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых между Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

Генеральные прокуроры Казахстана и Лаоса подписали меморандум о сотрудничестве в сфере возврата активов.