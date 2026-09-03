Нынешний визит укрепит дружественные отношения между Казахстаном и Лаосом — Президент Лаоса

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит отметил, что его визит в Казахстан является важной вехой в развитии двусторонних отношений, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Я рассматриваю Казахстан как одну из стран Центральной Азии, которая всегда поддерживала добрые и устойчивые отношения с Лаосом. Казахстан оказывал помощь Лаосу еще со времен национально-освободительной борьбы и продолжает поддерживать нашу страну по сегодняшний день. Как бы ни менялась ситуация, отношения между Казахстаном и Лаосом, наши братские связи и взаимное расположение оставались неизменными. Считаю, что нынешний визит будет способствовать дальнейшему укреплению и расширению дружественных отношений между двумя странами, — сказал он.

Тхонглун Сисулит также акцентировал внимание на помощи Казахстана в подготовке кадров для Лаоса.

— Сотни граждан Лаоса получили образование и окончили учебные заведения в Казахстане. Сегодня многие из них работают на государственной службе, являются предпринимателями, занимают руководящие должности на центральном и местном уровнях. Все они с теплотой вспоминают Казахстан, который оказывал им поддержку и помощь в годы учебы. Безусловно, они с нетерпением ждут возможности принять представителей Казахстана в Лаосе, встретиться с ними и выразить свою глубокую признательность, — подчеркнул Президент Лаоса.

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Тхонглун Сисулит приняли Совместное заявление, подтверждающее обоюдную заинтересованность Казахстана и Лаоса в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит прибыл в Казахстан с официальным визитом.

Высокого гостя лично встретил Глава государства Касым-Жомарт Токаев во Дворце Независимости в Астане.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев и Тхонглун Сисулит провели переговоры в расширенном составе. Президенты Казахстана и Лаоса в ходе переговоров с участием членов делегаций обсудили перспективы развития политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Кроме того, Токаев предложил компаниям Лаоса использовать МФЦА для выхода на рынок Казахстана.