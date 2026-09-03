Токаев предложил компаниям Лаоса использовать МФЦА для выхода на рынок Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев пригласил компании из Лаоса активнее использовать возможности Международного финансового центра «Астана» для работы в Казахстане и дальнейшего выхода на рынки Центральной Азии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил, что МФЦА уже стал международной площадкой для ведения бизнеса и привлечения инвестиций.

— МФЦА уже стал международной площадкой для ведения бизнеса и привлечения инвестиций. Он объединяет более 6 300 зарегистрированных компаний из более 90 стран мира, формируя динамичную бизнес-среду. Через платформу МФЦА в Казахстан привлечено 27 млрд долларов инвестиций. Для лаосских компаний МФЦА может стать эффективным инструментом выхода на рынок Казахстана и дальнейшего расширения присутствия в Центральной Азии, — сообщил он.

Фото: Акорда

В ходе беседы отдельно были рассмотрены перспективы взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере и туризме.

Стороны также отметили значительный потенциал для налаживания тесных связей между высшими учебными заведениями двух стран, расширения академических обменов и совместной подготовки кадров, включая обучение лаосских специалистов в Казахстане по востребованным направлениям.

Ранее сообщалось, что Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит прибыл в Казахстан с официальным визитом.

Высокого гостя лично встретил Глава государства Касым-Жомарт Токаев во Дворце Независимости в Астане.

На переговорах в расширенном составе Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан рассматривает Лаос как важного партнера в Юго-Восточной Азии.