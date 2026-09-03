Президенты Казахстана и Лаоса в ходе переговоров с участием членов делегаций обсудили перспективы развития политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Глава нашего государства выразил уверенность в том, что первый официальный визит руководителя Лаосской Народно-Демократической Республики в нашу страну придаст новый импульс укреплению двусторонних связей.

Подчеркнуто, что Казахстан рассматривает Лаос как важного партнера в Юго-Восточной Азии.

— Мы выступаем за дальнейшее развитие торгово-экономического взаимодействия между Казахстаном и Лаосом, рассматривая его как важную основу для дальнейшего укрепления наших отношений. Видим значительный потенциал для расширения поставок на рынок Лаоса казахстанских товаров, прежде всего, продукции металлургической, пищевой, нефтехимической, сельскохозяйственной, химической промышленности, машиностроения и фармацевтики, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства уделил особое внимание транспортно-логистическому взаимодействию двух стран, высоко оценив успехи Лаоса в этой отрасли.

— Казахстан обладает крупнейшей в Центральной Азии транспортной сетью и активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут, связывающий Китай и Европу. Наша страна обеспечивает порядка 85% континентальных перевозок между Китаем и Европой. В портах Батуми в Грузии и Ляньюньган в КНР функционируют казахстанские терминалы. Мы запустили казахстанский логистический хаб в китайском Сиане, платформу которого могут использовать лаосские грузоперевозчики. Видим возможность использовать наши транспортные коридоры для выхода лаосской продукции на рынки Центральной Азии и Европы. Казахстан заинтересован в расширении поставок своей продукции на рынки Юго-Восточной Азии через Лаос. В свою очередь мы высоко оцениваем успехи Лаоса в переходе от «страны без выхода к морю» к «стране — связующему звену» Юго-Восточной Азии. Железная дорога Лаос — Китай существенно укрепила транзитный потенциал страны и открыла новые возможности для соединения АСЕАН с Китаем и Европой. Предлагаю ориентировать наши правительства заключить соответствующие межправительственные и межведомственные соглашения в сфере транспорта и логистики, — заявил Президент Казахстана.

Ранее сообщалось, что Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит прибыл в Казахстан с официальным визитом.

Высокого гостя лично встретил Глава государства Касым-Жомарт Токаев во Дворце Независимости в Астане.