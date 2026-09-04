Казахстан и Лаос договорились о партнерстве в сфере возврата активов

Генеральные прокуроры Казахстана и Лаоса подписали меморандум о сотрудничестве в сфере возврата активов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Документ подписали 3 сентября в Астане Генеральный Прокурор Казахстана Берик Асылов и Генеральный Прокурор Верховной народной прокуратуры Лаосской Народно-Демократической Республики Ливонг Лаоли.

Меморандум предусматривает развитие межведомственного партнерства, обмен опытом и информацией, а также взаимное содействие по вопросам возврата похищенного имущества.

Как отметили в Генпрокуратуре, расширение международного взаимодействия позволит оперативнее выявлять, разыскивать и возвращать незаконно выведенные средства, а также предотвращать их перемещение и сокрытие за рубежом.

Кроме того, документ предусматривает сотрудничество по уголовным делам в соответствии с международными договорами и национальным законодательством, проведение консультаций, обмен передовыми практиками и повышение квалификации сотрудников органов прокуратуры.

В Генеральной прокуратуре подчеркнули, что подписание меморандума стало очередным шагом в укреплении международного сотрудничества Казахстана в сфере возврата активов.

Ранее сообщалось, что возвращенные активы направили на реконструкцию трех аэропортов Казахстана.