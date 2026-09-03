Астана и Вьентьян стали городами-побратимами

Казахстан и Лаос обменялись подписанными документами, один из которых предусматривает установление побратимских отношений между Астаной и Вьентьяном, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

В присутствии глав государств состоялась церемония обмена следующими подписанными межправительственными документами:

1. Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики о политических консультациях;

Фото: Акорда

2. Меморандум о взаимопонимании между Генеральной прокуратурой Республики Казахстан и Прокуратурой Верховного народного прокурора Лаосской Народно-Демократической Республики;

Фото: Акорда

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Министерством науки и технологий Лаосской Народно-Демократической Республики о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий и электронных государственных услуг;

Фото: Акорда

4. Меморандум об установлении побратимских отношений между городами Астана и Вьентьян.

Напомним, Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит прибыл в Казахстан с официальным визитом.

Высокого гостя лично встретил Глава государства Касым-Жомарт Токаев во Дворце Независимости в Астане.

Президенты Казахстана и Лаоса провели переговоры в узком составе Касым-Жомарт Токаев и Тхонглун Сисулит провели переговоры в расширенном составе.

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит отметил, что его визит в Казахстан является важной вехой в развитии двусторонних отношений.