Казахстан и Лаос расширят торговлю: какие товары будут поставлять друг другу

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит, прибывший в Казахстан с первым официальным визитом, обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых между Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, передает агентство Kazinform.

В ходе переговоров отмечен потенциал для расширения казахско-лаосского сотрудничества в различных отраслях экономики. Казахстан готов выступить торгово-логистическим мостом для продвижения лаосской продукции на рынки Центральной Азии и Евразийского региона.

Рассмотрены перспективы наращивания взаимодействия в сфере сельского хозяйства. Казахстан занимает шестое место в мире по площади пахотных земель и пастбищ, и входит в число крупнейших экспортеров пшеницы и муки в мире. Лаосская сторона выразила заинтересованность в поставках казахстанских зерновых и масличных культур, кормов и мясной продукции. Казахстанская сторона — в импорте из Лаоса кофе, каучука и др. Возможности для взаимодействия открываются в аграрной кооперации, совместной переработке и хранении сельхозпродукции, внедрении современных технологий орошения.

— Высокий потенциал для сотрудничества имеет цифровизация. Отмечено, что новые возможности для партнерства создаст Меморандум о сотрудничестве в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и электронных государственных услуг, подписанный в рамках визита Тхонглуна Сисулита в Казахстан. Документ будет способствовать поступательному расширению и углублению взаимовыгодного сотрудничества в этой сфере. Перспективными направлениями также выступают культурно-гуманитарная область и сфера туризма, — говорится в сообщении Правительства.

Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит отметил важность дальнейшего развития дружественных отношений с Казахстаном и реализации совместных проектов.

Также отмечена важность развития регионального взаимодействия. Казахстан рассматривает Лаос не только как двустороннего партнера, но и как важного участника в расширении экономических и деловых связей со странами Юго-Восточной Азии.

По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность Казахстана и Лаоса в дальнейшем укреплении стабильных и доверительных отношений, а также расширении практического сотрудничества по перспективным направлениям.

Ранее сообщалось, что строительство железной дороги Мойынты — Кызылжар вышло на новый этап.

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