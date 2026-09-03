Строительство железной дороги Мойынты — Кызылжар вышло на новый этап

В Казахстане завершили стыковку путей на строящейся железнодорожной линии Мойынты — Кызылжар протяженностью 323,3 км. Ввести новую магистраль в эксплуатацию планируют до конца текущего года, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

На строительстве линии Мойынты — Кызылжар завершена стыковка железнодорожных путей. Это важный этап реализации одного из крупнейших инфраструктурных проектов Казахстана.

Фото: Правительство РК

Работы ведутся по поручению Главы государства и направлены на укрепление транспортно-логистического потенциала страны, расширение международных транспортных маршрутов и увеличение объемов экспортных перевозок.

По данным пионерства транспорта, строительство новой железнодорожной линии ведется высокими темпами и в соответствии с утвержденным графиком. На сегодняшний день на объекте задействовано порядка 2 тыс. специалистов и более 700 единиц техники.

Фото: Правительство РК

При выполнении работ используются современные технологические решения, позволяющие эффективно организовать строительный процесс на сложных участках. В частности, железнодорожный путь укладывается с применением обводных линий на мостовых сооружениях. Такой подход обеспечивает непрерывность работ и позволяет соблюдать установленные сроки.

Фото: Правительство РК

Новая железнодорожная линия протяженностью 323,3 км пройдет по территориям Улытауской и Карагандинской областей. После ввода в эксплуатацию она станет важным звеном Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора), повысив транспортную связанность регионов и эффективность грузового сообщения.

Реализация проекта позволит сократить маршрут грузоперевозок на 149 км, снизить нагрузку на железнодорожный участок Мойынты — Жарык, увеличить скорость движения контейнерных поездов и расширить пропускную способность для грузовых и транзитных перевозок. Согласно утвержденному графику, ввод железнодорожной линии в эксплуатацию запланирован на текущий год.

Ранее в Правительстве Казахстана заявили, что в 2026 году в стране ведется рекордный объем дорожных работ.

В июне этого года Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил обеспечить запуск движения по новым железнодорожным линиям «Дарбаза — Мактаарал» и «Мойынты — Кызылжар» до ноября 2026 года.



