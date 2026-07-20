Рекордный объем дорожных работ ведется в Казахстане в 2026 году

Правительство продолжает развивать транзитный потенциал, выполняя задачи, поставленные Главой государства в Послании 2024 года «Справедливый Казахстан: закон и порядок, economic рост, общественный оптимизм». Общий объем транзитных перевозок грузов всеми видами транспорта за январь–июнь составил 21,7 млн тонн, что сразу на 24% больше, чем за аналогичный период 2025 года (17,5 млн тонн).

В 2026 году строительными и ремонтными работами охвачено рекордные 11 тыс. км дорог. Из них 3,4 тыс. км — это строительство и реконструкция республиканской сети, 5 тыс. км — капитальный и средний ремонт республиканских трасс, 2,4 тыс. км — ремонт местных дорог. Для содержания дорог развивается система платных участков. В ближайшее время этот список пополнят еще 6 новых направлений общей протяженностью 1,6 тыс. км: Караганды-Балхаш, Бурылбайтал-Курты, Актобе-Кандыагаш, Талдыкорган-Оскемен, Атырау-Астрахань и Мерке-Шу. В результате общая протяженность платных дорог вырастет с 4,9 тыс. км до 6,7 тыс. км.

Авиационный парк Казахстана составляет 111 единиц. В текущем году прибыли новый Airbus A321 neo и два Boeing 737 MAX 8. Международное авиасообщение к текущему моменту установлено уже с 32 странами по 158 маршрутам с общей частотой 915 рейсов в неделю. В 2026 году реализуются следующие инфраструктурные проекты: восстановление аэропорта Аркалык; строительство аэропортов Зайсан, Катон-Карагай, Кендерли; строительство второй ВПП в аэропорту Шымкента; модернизация терминала аэропорта Алматы и реконструкция в Урджаре; реконструкция взлетно-посадочной полосы в Павлодаре.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Позитивная полугодовая динамика отмечается и на железной дороге: за январь–июнь железнодорожным транспортом перевезено 157,1 млн тонн грузов, что отражает рост к прошлому году на 3,5% (факт аналогичного периода 2025 года — 151,9 млн тонн). До 2029 года по поручению Главы государства планируется отремонтировать 11 тыс. км путей, из которых 5216 км уже сделано, план на этот год — 1577 км. По итогам прошлого года в секторе отмечен ряд ключевых событий:

Запущена вторая линия железной дороги «Достык — Мойынты» (836 км);

Начато строительство линии «Кызылжар — Мойынты» (323 км);

Введено рабочее движение по проекту «Обводная линия Алматы» (75 км);

Подписаны контракты на поставку 775 локомотивов (Wabtec, Alstom, CRRC) и 2,7 тыс. фитинговых платформ;

Начата модернизация 124 вокзалов по всей стране;

В морском порту Актау завершено строительство контейнерного хаба, а на линию Курык-Баку поставлен сухогруз и начато строительство 8 новых судов общей стоимостью 74,3 млрд теңге со сроком ввода в эксплуатацию до конца 2028 года.

На автомобильных маршрутах расширяется география перевозок за счет соглашений с 42 странами. Установлена безразрешительная система с Туркменистаном, Ираном и Турцией. Казахстан также получил право на транзитные автоперевозки вглубь Китая. Для проведения автоматического весогабаритного контроля на дорогах страны установлены 83 автоматизированные станции измерения веса фур, которые интегрированны с ЕРАП для автоматического оформления штрафов без участия человека.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан введет единые экологические требования для автодорог с 2027 года.