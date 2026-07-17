Казахстан введет единые экологические требования для автодорог с 2027 года

Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт (КаздорНИИ) разрабатывает первый обязательный норматив, который установит единые экологические требования на всех этапах жизненного цикла автомобильных дорог — от проектирования и строительства до ремонта, содержания и эксплуатации, передает Kazinform.

Как сообщает Министерство транспорта, документ планируется утвердить до конца 2026 года, а в силу он вступит с 1 января 2027 года.

Документ охватит сразу несколько направлений: сохранение плодородного слоя почвы, защиту поверхностных и подземных вод, сокращение выбросов загрязняющих веществ и пылеобразования, снижение уровня шума, рациональное обращение с отходами производства и потребления, а также восстановление нарушенных территорий после завершения строительных работ.

— Экологическая безопасность уже сегодня должна рассматриваться как неотъемлемая часть качества современной дорожной инфраструктуры. По мнению разработчиков, новый норматив обеспечит внедрение единых требований на всех этапах жизненного цикла дороги, позволит минимизировать воздействие на природу и обеспечить более рациональное использование природных ресурсов в дорожных проектах. До настоящего времени экологические аспекты дорожной деятельности регулировались лишь рекомендациями, не носившими обязательной силы. Разрабатываемый норматив впервые придаст этим требованиям статус обязательного к исполнению документа, — рассказали в КаздорНИИ.

Норматив также устанавливает меры по защите водных объектов. Среди требований — организация поверхностного водоотведения при строительстве дорог, очистка загрязненных вод, недопущение сброса неочищенных стоков и оперативное устранение последствий возможных разливов нефтепродуктов.

Отдельное внимание уделено сохранению земельных ресурсов — документ вводит обязательное снятие и раздельное хранение плодородного слоя почвы с последующим использованием при рекультивации, что позволит восстанавливать территории после строительства.

Также предусмотрены требования по сохранению биоразнообразия: при проектировании и проведении работ должны учитываться места обитания животных, пути миграции, нерестилища и гнездовья птиц, а при необходимости применяться защитные меры, включая ограждения и предупреждающие знаки.