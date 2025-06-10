Касым-Жомарт Токаев проводил Президента Болгарии Румена Радева в аэропорту Астаны

Глава государства проводил Президента Болгарии Румена Радева в аэропорту Астаны.

Румен Радев прибыл в Казахстан по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Позже состоялась встреча глав двух государств в узком составе. Позже Президенты Казахстана и Болгарии провели переговоры в расширенном формате.

По завершении переговоров Главы государства Касым-Жомарта Токаева и Президента Болгарии Румена Радева состоялась церемония обмена подписанными двусторонними документами.