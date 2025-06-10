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    19:33, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев проводил Президента Болгарии Румена Радева в аэропорту Астаны

    Президент Болгарии Румен Радев находился в Казахстане с официальным визитом, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев проводил Президента Болгарии Румена Радева в аэропорту Астаны
    Фото: Акорда

    Глава государства проводил Президента Болгарии Румена Радева в аэропорту Астаны.

    Румен Радев прибыл в Казахстан по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

    Позже состоялась встреча глав двух государств в узком составе. Позже Президенты Казахстана и Болгарии провели переговоры в расширенном формате.

    По завершении переговоров Главы государства Касым-Жомарта Токаева и Президента Болгарии Румена Радева состоялась церемония обмена подписанными двусторонними документами.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Болгария
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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