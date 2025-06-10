19:33, 09 Июнь 2025 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев проводил Президента Болгарии Румена Радева в аэропорту Астаны
Президент Болгарии Румен Радев находился в Казахстане с официальным визитом, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства проводил Президента Болгарии Румена Радева в аэропорту Астаны.
Румен Радев прибыл в Казахстан по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.
Позже состоялась встреча глав двух государств в узком составе. Позже Президенты Казахстана и Болгарии провели переговоры в расширенном формате.
По завершении переговоров Главы государства Касым-Жомарта Токаева и Президента Болгарии Румена Радева состоялась церемония обмена подписанными двусторонними документами.