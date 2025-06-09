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    10:54, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Live: Прямая трансляция визита президента Болгарии в Акорду

    Президент Болгарии Румен Радев прибыл в Казахстан с официальным визитом, передает агентство Kazinform.

    п
    Фото: Kazinform

    Румен Радев прибыл в Казахстан по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

    В рамках визита главы Казахстана и Болгарии обсудят перспективы развития казахско-болгарского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

    Что объединяет Астану и Софию, и каковы перспективы сотрудничества двух стран — читайте в материале аналитического обозревателя Kazinform.

    Теги:
    Акорда Казахстан Silk Way Болгария Прямой эфир
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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