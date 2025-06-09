10:54, 09 Июнь 2025 | GMT +5
Live: Прямая трансляция визита президента Болгарии в Акорду
Президент Болгарии Румен Радев прибыл в Казахстан с официальным визитом, передает агентство Kazinform.
Румен Радев прибыл в Казахстан по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.
В рамках визита главы Казахстана и Болгарии обсудят перспективы развития казахско-болгарского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Что объединяет Астану и Софию, и каковы перспективы сотрудничества двух стран — читайте в материале аналитического обозревателя Kazinform.