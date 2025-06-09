Live: Прямая трансляция визита президента Болгарии в Акорду

Румен Радев прибыл в Казахстан по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

В рамках визита главы Казахстана и Болгарии обсудят перспективы развития казахско-болгарского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Что объединяет Астану и Софию, и каковы перспективы сотрудничества двух стран — читайте в материале аналитического обозревателя Kazinform.