Канада вводит тариф в 100% на электромобили китайского производства

Вслед за Соединенными Штатами Канада объявила о введении тарифов на электромобили китайского производства, в том числе и на автомобили Tesla. В понедельник акции Tesla упали на 3% в ответ на эту новость, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

Правительство Канады объявило о введении тарифа в 100% на электромобили китайского производства и тарифа в 25% на сталь и алюминий, присоединившись к западным союзникам для защиты отечественных производителей.

Этот шаг повторяет действия Соединенных Штатов, ближайшего торгового партнера Канады, которые в мае ввели 100%-й тариф на электромобили китайского производства. В отличие от этого, Европейский союз планирует ввести гораздо более низкие пошлины на импорт из Китая, в частности, на автомобили Tesla.

Новые тарифы на электромобили вступят в силу 1 октября и станут дополнением к существующим 6,1%-ным пошлинам на импорт из Китая. Дополнительные пошлины на сталь и алюминий начнут действовать с 15 октября. Заместитель премьер-министра Христя Фриланд объявила, что Канада также начнет 30-дневные консультации для изучения потенциальных тарифов на другие сектора, включая аккумуляторы, солнечные батареи, чипы и важнейшие минералы.

100% налог также затронет Tesla китайского производства — акции крупнейшего в мире производителя электромобилей упали на 3% в понедельник.

Европейская комиссия, напротив, недавно обновила свои новые пошлины для Китая, снизив дополнительный тариф на электромобили Tesla, произведенные в Китае, до 9%, по сравнению с ранее запланированными 20,8%.

В ответ посольство Китая в Канаде опубликовало заявление, в котором обвинило Канаду в пренебрежении правилами Всемирной торговой организации (ВТО) и назвало этот шаг «типичным актом протекционизма и политики», который «вредит потребителям, бизнесу и усилиям по переходу к „зеленой“ энергетике и борьбе с глобальным изменением климата». Посольство предупредило, что «Китай примет все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий».

По данным агентства Синьхуа, Китай обсудит вопрос тарифов с американскими чиновниками во время их встречи с министром иностранных дел КНР Ваном на этой неделе.

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