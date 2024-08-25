Насколько безопасны зарядные станции для электромобилей

С ростом популярности электромобилей в Казахстане вопрос безопасности зарядных станций становится все более актуальным. По данным Министерства транспорта РК, сегодня в стране имеется 351 ЭЗС. Как обеспечивается безопасность эксплуатации этих объектов, в материале агентства Kazinform.

Больше всего ЭЗС находится в городах Алматы — 283, Астане — 21, Шымкенте — 11. Кроме того, сегодня прорабатываются вопросы по дополнительной установке в регионах 212 ЭЗС в 2024–2025 годы.

Как заряжаются электромобили

В Министерстве промышленности и строительстве РК рассказали, что зарядные станции для электрокаров могут быть установлены дома, на рабочих или в общественных местах. Время зарядки зависит от типа зарядного устройства и емкости аккумулятора.

— Быстрая зарядка на станциях постоянного тока может занять от 30 минут до нескольких часов для полной зарядки, тогда как зарядка от обычной бытовой розетки переменного тока может длиться до 12 часов. На одном заряде электромобиль может проехать от 200 до 500 километров, в зависимости от модели и условий эксплуатации, — сообщили в ведомстве.

Особенности зарядки в зимний период

В зимнее время эффективность аккумуляторов электромобилей может снижаться из-за низких температур, что приводит к уменьшению запаса хода на одном заряде. Зарядка также может занимать больше времени.

— В холодную погоду может возникнуть потребность в подогреве батареи перед зарядкой для оптимальной работы. Кроме того, системы отопления салона и других компонентов могут значительно увеличить потребление энергии, сокращая дальность поездки, — говорится в ответе министерства.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Вопрос безопасности

Жители столицы часто замечают, что зарядные станции не имеют защиты от дождя, грозы и других внешних факторов. В Минпроме ответили, что ЭЗС обычно разрабатываются с учетом различных погодных условий и обладают степенью защиты, которая позволяет им функционировать на открытом воздухе, даже под дождем.

— Влага, пыль и другие внешние факторы учитываются при проектировании оборудования, что делает его безопасным для использования в любых условиях. Дополнительное укрытие может рассматриваться как опция, но не является обязательным, — сообщили в ведомстве.

В Министерстве торговли, в свою очередь, пояснили, что сегодня зарядные станции для электромобилей подпадают под действие технического регламента «О безопасности низковольтного оборудования». Этот регламент определяет требования безопасности при использовании зарядных устройств, включая защиту от поражения электрическим током и обеспечение пожарной безопасности.