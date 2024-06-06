Тренд на электрокары: Китай решил, куда деть «устаревшие» авто

Тренд на электромобили в Китае привел к тому, что в прошлом году производство электрических транспортных средств New energy vehicle (NEV) превысило 9,58 млн единиц, увеличившись на 35,8%. А продажи выросли на 37,9% до 9,49 млн единиц в годовом исчислении. В последнее время возникли споры о том, что автомобильная промышленность Китая сталкивается с проблемой «избыточных мощностей» в производстве электромобилей. Так ли это, разбирался собственный корреспондент агентства Kazinform.

Мировой лидер по производству электромобилей

Реализация властями КНР программ по стимулированию выпуска электромобилей вывела страну в мировые лидеры по производству и продажам транспортных средств на новых источниках энергии.

- На Китай приходится более 60% мирового производства и продаж автомобилей на новых источниках энергии, - заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в марте на сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Глава китайского правительства отметил «увеличение объема экспорта «нового трио» на 30%, а именно электромобилей, литий-ионных аккумуляторов и фотоэлектрической продукции».

В числе мер китайских властей следует отметить поступательное развитие соответствующей инфраструктуры, в частности, строительство сети пунктов подзарядки по всей стране. Только в прошлом году в стране их число увеличилось на 930 тысяч.

Фото: cn.nytimes.com

Проблема «избыточных мощностей»?

Автомобильная промышленность Китая не сталкивалась с проблемой избыточных мощностей, и даже сейчас автопроизводителям приходится стимулировать компании, производящие комплектующие, наращивать свои производственные мощности для удовлетворения растущего внутреннего спроса, заявили руководители ведущих китайских автопроизводителей, отвечая на вопросы иностранных и китайских журналистов в ходе недавней пресс-конференции, организованной Китайской ассоциацией общественной дипломатии в Пекине.

- Как производители автомобилей, мы поощряем наших поставщиков комплектующих увеличивать свои производственные мощности, чтобы гарантировать, что высокий спрос не повлияет на наше производство и продажи. Иногда мы даже сами оказываем некоторую финансовую поддержку, чтобы стимулировать их к расширению своих мощностей, - цитирует ChinaDailyведущего сотрудника китайской автомобильной компании BAIC (BeijingAutomotiveGroup) Ван Чжана.

По его словам, «в условиях рыночной экономики, мы, компании, не расширяем мощности вслепую без спроса на рынке, поскольку избыточные мощности привели бы к экономическим потерям».

Инфографика: Kazinform

Вице-президент производителя электромобилей марки Zeekr Чжао Юйхуэй, отметил, что преимущества индустрии NEV достигнуты благодаря реальному опыту в области долгосрочных научных исследований и разработок, а также в условиях жесткой конкуренции на рынке.

- Это не только приводит к значительному технологическому прогрессу на рынке, но и предоставляет потребителям более широкий выбор, - сказал он.

Согласно данным Ассоциации автомобильной промышленности Китая, по итогам 2023 года КНР экспортировал 4,91 млн автомобилей. Масштабный рост обусловлен резким увеличением экспорта NEV, который в прошлом году вырос на 77,6% до более чем 1,2 млн единиц. Экспорт электрических автомобилей вырос на 80,9%, а гибридных — на 47,8% по сравнению с 2022 года.

Что делать с устаревшими машинами?

Тренд на электромобили создал в китайских городах проблему накапливания «устаревшего» транспорта из-за покупок более совершенных моделей. Каковы решения этой проблемы?

По мнению отраслевых экспертов, одно из решений – это экспорт «авто с пробегом» за рубеж. В интервью агентству «Жэньминьван» заместитель главного инженера Китайской ассоциации автопроизводителей Сюй Хайдун сказал, что китайский экспорт подержанных автомобилей имеет большой потенциал, пояснив, что они нуждаются в новых рынках сбыта из-за огромного количества транспортных средств и быстрого вывода автомобилей из эксплуатации. В 2023 году в Китае насчитывалось 435 миллионов единиц транспортных средств.

Экспорт подержанных автомобилей из Китая вырос более чем на 350% в годовом исчислении до 69 тысяч единиц в 2022 году. Такие цифры приводит агентство «Жэньминьван» со ссылкой на данные китайской таможни. При этом на долю транспортных средств на новых источниках энергии приходится значительная доля китайского экспорта «авто с пробегом».

Помощник президента Китайской ассоциации автомобильных дилеров Ло Лэй заявил, что благодаря совместным усилиям всей отрасли подержанные автомобили из Китая экспортируются в более чем 140 стран и регионов. В этих целях были упрощены процедуры экспорта китайских подержанных автомобилей.

В июле 2023 года Государственный комитет по развитию и реформам и другие ведомства приняли ряд мер по стимулированию потребления автомобилей, включая поддержку и поощрение экспорта подержанных автомобилей, соответствующих стандартам качества. В сентябре 2023 года Министерство коммерции КНР опубликовало проект руководства по всесторонней поддержке экспорта подержанных автомобилей. В феврале 2024 года Министерство финансов КНР совместно с заинтересованными ведомствами выпустили уведомление о проведении операций по экспорту подержанных автомобилей по всей стране.

- Открытие предприятий по экспорту подержанных автомобилей по всей стране соответствует тенденции модернизации и замены внутреннего автомобильного рынка и способствует удовлетворению спроса на подержанные автомобили в других странах, - отмечается в материале издания.

Перспективы китайского рынка электромобилей

Китайские производители электромобилей продолжат укреплять свои позиции как на внутреннем, так и на зарубежных рынках.

Инфографика: Kazinform

По прогнозам, в 2024 году объем продаж NEV в Китае достигнет 11,5 млн единиц.

Госсовет КНР в июле 2023 года продлил действие льготной налоговой политики на покупку транспортных средств на новых источниках энергии до конца 2027 года. К примеру, в период 2024-2025 годы покупатели NEV-автомобилей будут освобождены от уплаты соответствующего налога на сумму до $4,2 тысяч. Данный шаг направлен на поддержку развития сектора NEV и стимулирования потребления электромобилей. По итогам 2023 года доля NEV-автомобилей от суммарного объема продаж транспортных средств на внутреннем рынке КНР составила 31,6% (9,58 млн единиц). Чтобы увеличить внутреннее потребление NEV, Китай также планирует запустить больше программ trade-in.

Китайский «План развития отрасли транспортных средств на новых источниках энергии на 2021 – 2035 гг.» включает в себя снижение среднего энергопотребления электромобилей до 12 кВт/ч на 100 километров и повышение доли NEV в объеме продаж новых автомобилей до 20% к 2025 году, однако этот показатель уже выполнен досрочно. К 2035 году полностью электрические автомобили станут основным направлением в продажах новых автомобилей в стране.

Власти провинции Хайнань намерены к 2030 году полностью отказаться от автомобилей с бензиновым двигателем. Как пишет SCMP, китайский остров Хайнань, благодаря разветвленной сети пунктов зарядки и внедрению новых технологий производства аккумуляторов, может стать примером того, как другие провинции будут переходить на электромобили.

Как рассказала доцент Гонконгского университета науки и технологий Вэй Вэй, электромобили играют важную роль в обеспечении энергетической безопасности и достижении «двух углеродных целей» (достижение пика выбросов углерода и углеродной нейтральности – прим. ред.).

- Китайская индустрия NEV постоянно предлагает доступные и высококачественные мощности, которые внесут значительный вклад в глобальное «зеленое» развитие, - сказала она.

Фото: Mindjourney

В ведущем экономическом издании «Цзиньцзи Жибао» подчеркивается, что транспортные средства на альтернативных источниках энергии являются основным направлением трансформации и модернизации мировой автомобильной промышленности и «зеленого» развития, а также стратегическим выбором для качественного развития автомобильной промышленности Китая. Автопроизводители ожидают, что продажи NEV в КНР продолжат демонстрировать стремительный рост, в 2025 году доля рынка транспортных средств на новых источниках энергии будет близка или даже достигнет 60%, а ежегодные продажи составят около 17 млн единиц.