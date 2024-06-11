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    08:55, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Volvo отзывает 72 тысячи новых электромобилей

    Volvo отзывает 72 тысячи новых электромобилей
    Фото: volvocars.com

    Шведский автоконцерн Volvo вынужден отозвать 72 000 новых электромобилей EX30 по всему миру. Причина – возможная неисправность центрального экрана автомобилей, из-за которой не отображается спидометр, передает агентство Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

    В этой модели спидометр расположен не за рулем, а на большом экране справа от водителя, и при запуске автомобиля он может переходить в тестовый режим. В тестовом режиме скорость не отображается, и для устранения ошибки требуется обновление программного обеспечения.

    По словам менеджера компании по связям с общественностью Магнуса Холста, только в Швеции около 5000 электромобилей требуют обновления программного обеспечения, которое можно выполнить дистанционно.

    Продажи Volvo EX30 начались в январе этого года; к сегодняшнему дню продано 35 000 автомобилей.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством АЗЕРТАДЖ

    Теги:
    Электромобили Технологии Бизнес Авто Мировые новости
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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