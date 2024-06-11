Volvo отзывает 72 тысячи новых электромобилей

Шведский автоконцерн Volvo вынужден отозвать 72 000 новых электромобилей EX30 по всему миру. Причина – возможная неисправность центрального экрана автомобилей, из-за которой не отображается спидометр, передает агентство Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В этой модели спидометр расположен не за рулем, а на большом экране справа от водителя, и при запуске автомобиля он может переходить в тестовый режим. В тестовом режиме скорость не отображается, и для устранения ошибки требуется обновление программного обеспечения.

По словам менеджера компании по связям с общественностью Магнуса Холста, только в Швеции около 5000 электромобилей требуют обновления программного обеспечения, которое можно выполнить дистанционно.

Продажи Volvo EX30 начались в январе этого года; к сегодняшнему дню продано 35 000 автомобилей.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством АЗЕРТАДЖ