Объем продаж электромобилей в Китае может достичь 11,5 млн единиц

На 18-м Пекинском международном автосалоне Auto China 2024 представили 278 моделей электромобилей. В прошлом году в Китае резко увеличился экспорт электрокаров. Ожидается, что в этом году общий экспорт автомобилей в Китае составит 5,5 млн единиц, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В этом году на Пекинском автосалоне представили 117 мировых премьер (в том числе 30 мировых премьер транснациональных компаний) и 41 модель концепт-каров. На выставке также представлено 278 моделей электромобилей.

Согласно данным Ассоциации автомобильной промышленности Китая (CAAM), по итогам 2023 года КНР экспортировал 4,91 млн автомобилей. Масштабный рост обусловлен резким увеличением экспорта новых энергетических транспортных средств (NEV), который в прошлом году вырос на 77,6% до более чем 1,2 млн единиц. Экспорт чисто электрических автомобилей вырос на 80,9%, а гибридных — на 47,8% по сравнению с прошлым годом.

Фото: Руслан Сулейменов/Kazinform

Фото: Руслан Сулейменов/Kazinform

Фото: Руслан Сулейменов/Kazinform

В прошлом году производство и продажи энергетических транспортных средств превысили 9,58 млн и 9,49 млн единиц, увеличившись на 35,8% и 37,9% в годовом исчислении. Доля рынка NEV составила 31,6%.

По данным СААМ, в 2023 году объемы производства и продаж автомобилей в Китае составили 30,16 млн (+11,6%) и 30,09 млн (+12%) единиц. По прогнозам, в 2024 году объем продаж NEV в Китае достигнет 11,5 млн единиц, а общий экспорт автомобилей составит 5,5 млн единиц.

Фото: Руслан Сулейменов/Kazinform

Фото: Руслан Сулейменов/Kazinform

Пекинский автосалон будет открыт до 4 мая в международном выставочном зале Shunyi. С 25 по 26 апреля Auto China 2024 будет работать только для китайских и зарубежных журналистов. В эти два дня для СМИ проведут рекордное количество пресс-конференций — 163.