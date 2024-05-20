Китай планирует производить электромобили в Казахстане

Китай выступил с инициативой локализовать производство электромобилей в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

Министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу сообщил, что Казахстан заинтересован в развитии передовых технологий, инноваций, а также в совершенствовании научно исследовательского потенциала.

— В этом контексте особое внимание мы уделили качественному технологическому сотрудничеству. В частности, предложение китайской стороны о создании производства электромобилей в стране будет полностью поддержано казахской стороной, — заявил Мурат Нуртлеу по итогам встречи с министром иностранных дел Китая Ван И в Астане.

Он отметил, что, в свою очередь, казахстанская сторона приглашает китайские компании совместно осваивать запасы редкоземельных минералов. Другим перспективным направлением могут стать цифровые технологии и искусственный интеллект.

По словам Мурата Нуртлеу, подписанный Протокол о создании подкомитетов по инновациям и сельскому хозяйству между Казахстаном и Китаем станет основой для дальнейшего содействия бизнеса двух стран в реализации взаимовыгодных проектов в производстве и глубокой переработке сельскохозяйственной продукции.