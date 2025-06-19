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    08:15, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Какие вопросы сегодня рассмотрит Сенат

    В четверг, 19 июня, в 10:00 состоится заседание Сената Парламента РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Сенат РК

    В повестке дня следующие вопросы:

    Об отчетах Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2024 год.

    Основные выводы из Заключения Высшей аудиторской палаты к Отчету Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год были представлены на пленарном заседании Мажилиса вчера.

    Как сообщалось, в апреле 2024 года вновь обновилась система госпланирования, однако центральные госорганы не смогли оперативно адаптировать к ней свои планы развития. Как следствие, не удалось достичь 7 ключевых национальных индикаторов и 20 целевых индикаторов в планах развития госорганов.
    Несмотря на рост количества налоговых проверок, процент взыскания по ним снизился более чем в 2 раза.

    Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов заявил о том, что мониторинг 249 крупных налогоплательщиков идет бессистемно, в результате сумма доначислений составила 643 млн – всего 0,01% от общих поступлений крупных субъектов. В целом за 2024 год сбор налогов снизился на 4,7% к уровню 2023 года. Высшая аудиторская палата также отметила ряд системных проблем в квазигоссекторе по итогам отчета исполнения республиканского бюджета за 2024 год.

    Группой компаний холдинга «Байтерек» затягивались сроки доведения льготных ресурсов до получателей. Процесс отбора проектов выстроен недостаточно прозрачно: поддержку получали проекты, которые либо не достигали заявленных KPI, либо по ним не предъявлялись встречные обязательства.

    Также ВАП указала, что Фондом «Самрук-Қазына» была отменена или приостановлена реализация 13 проектов в горнорудной, металлургической и промышленной сферах на сумму 239 млрд тенге.

    Об амнистии в связи с 30-летием Конституции Республики Казахстан.

    Проект Закона «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан» ранее был одобрен в двух чтениях депутатами Мажилиса.

    Документ разработан во исполнение поручения Главы государства от 1 апреля 2025 года. Целями проекта закона являются гуманизация уголовной политики на основании принципа гуманизма в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан.

    В рамках документа предлагается: освободить осужденных за совершение преступлений, не несущих серьёзную угрозу безопасности граждан и государства, а именно:

    • совершивших уголовные проступки и преступления небольшой тяжести,
    • лиц, совершивших преступления средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместившие,
    • социально уязвимых лиц, совершивших преступления средней тяжести вне зависимости от наличия ущерба или гражданского иска;
    • прекратить уголовные дела, в том числе не рассмотренные судами о преступлениях, совершенных до введения в действие данного проекта Закона лицами, привлекаемыми к уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести;
    • сократить не отбытый срок наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления;
    • для лиц, осужденных за присвоения или растраты вверенного чужого имущества или мошенничество в особо крупном размере, сократить сроки или размеры неотбытой или неисполненной части основного наказания на 1/5 часть при условии полного возмещения ущерба, причиненного уголовным правонарушением, и предъявленных к ним исковых требований;
    • установить ограничение применения амнистии на криминализированные новые составы уголовных правонарушений, таких как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои, преступления, связанные с незаконным разглашением государственных секретов, а также лицам, совершившим коррупционные преступления.

    Кого коснется амнистия к 30-летию Конституции можно прочитать по ссылке.

    О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий и гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства (первое чтение).

    О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел.

    Целью закона является создание необходимых правовых основ для повышения эффективности работы государственных органов, исключение излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел, а также регламентация вопросов жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих.

    Теги:
    Сенат Парламента Сенат Конституция Высшая аудиторская палата РК
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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