Какие вопросы сегодня рассмотрит Сенат
В четверг, 19 июня, в 10:00 состоится заседание Сената Парламента РК, передает корреспондент агентства Kazinform.
В повестке дня следующие вопросы:
Об отчетах Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2024 год.
Основные выводы из Заключения Высшей аудиторской палаты к Отчету Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год были представлены на пленарном заседании Мажилиса вчера.
Как сообщалось, в апреле 2024 года вновь обновилась система госпланирования, однако центральные госорганы не смогли оперативно адаптировать к ней свои планы развития. Как следствие, не удалось достичь 7 ключевых национальных индикаторов и 20 целевых индикаторов в планах развития госорганов.
Несмотря на рост количества налоговых проверок, процент взыскания по ним снизился более чем в 2 раза.
Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов заявил о том, что мониторинг 249 крупных налогоплательщиков идет бессистемно, в результате сумма доначислений составила 643 млн – всего 0,01% от общих поступлений крупных субъектов. В целом за 2024 год сбор налогов снизился на 4,7% к уровню 2023 года. Высшая аудиторская палата также отметила ряд системных проблем в квазигоссекторе по итогам отчета исполнения республиканского бюджета за 2024 год.
Группой компаний холдинга «Байтерек» затягивались сроки доведения льготных ресурсов до получателей. Процесс отбора проектов выстроен недостаточно прозрачно: поддержку получали проекты, которые либо не достигали заявленных KPI, либо по ним не предъявлялись встречные обязательства.
Также ВАП указала, что Фондом «Самрук-Қазына» была отменена или приостановлена реализация 13 проектов в горнорудной, металлургической и промышленной сферах на сумму 239 млрд тенге.
Об амнистии в связи с 30-летием Конституции Республики Казахстан.
Проект Закона «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан» ранее был одобрен в двух чтениях депутатами Мажилиса.
Документ разработан во исполнение поручения Главы государства от 1 апреля 2025 года. Целями проекта закона являются гуманизация уголовной политики на основании принципа гуманизма в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан.
В рамках документа предлагается: освободить осужденных за совершение преступлений, не несущих серьёзную угрозу безопасности граждан и государства, а именно:
- совершивших уголовные проступки и преступления небольшой тяжести,
- лиц, совершивших преступления средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместившие,
- социально уязвимых лиц, совершивших преступления средней тяжести вне зависимости от наличия ущерба или гражданского иска;
- прекратить уголовные дела, в том числе не рассмотренные судами о преступлениях, совершенных до введения в действие данного проекта Закона лицами, привлекаемыми к уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести;
- сократить не отбытый срок наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления;
- для лиц, осужденных за присвоения или растраты вверенного чужого имущества или мошенничество в особо крупном размере, сократить сроки или размеры неотбытой или неисполненной части основного наказания на 1/5 часть при условии полного возмещения ущерба, причиненного уголовным правонарушением, и предъявленных к ним исковых требований;
- установить ограничение применения амнистии на криминализированные новые составы уголовных правонарушений, таких как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои, преступления, связанные с незаконным разглашением государственных секретов, а также лицам, совершившим коррупционные преступления.
Кого коснется амнистия к 30-летию Конституции можно прочитать по ссылке.
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий и гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства (первое чтение).
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел.
Целью закона является создание необходимых правовых основ для повышения эффективности работы государственных органов, исключение излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел, а также регламентация вопросов жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих.