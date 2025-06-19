Какие вопросы сегодня рассмотрит Сенат

В повестке дня следующие вопросы:

Об отчетах Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2024 год.

Основные выводы из Заключения Высшей аудиторской палаты к Отчету Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год были представлены на пленарном заседании Мажилиса вчера.

Как сообщалось, в апреле 2024 года вновь обновилась система госпланирования, однако центральные госорганы не смогли оперативно адаптировать к ней свои планы развития. Как следствие, не удалось достичь 7 ключевых национальных индикаторов и 20 целевых индикаторов в планах развития госорганов.

Несмотря на рост количества налоговых проверок, процент взыскания по ним снизился более чем в 2 раза.

Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов заявил о том, что мониторинг 249 крупных налогоплательщиков идет бессистемно, в результате сумма доначислений составила 643 млн – всего 0,01% от общих поступлений крупных субъектов. В целом за 2024 год сбор налогов снизился на 4,7% к уровню 2023 года. Высшая аудиторская палата также отметила ряд системных проблем в квазигоссекторе по итогам отчета исполнения республиканского бюджета за 2024 год.

Группой компаний холдинга «Байтерек» затягивались сроки доведения льготных ресурсов до получателей. Процесс отбора проектов выстроен недостаточно прозрачно: поддержку получали проекты, которые либо не достигали заявленных KPI, либо по ним не предъявлялись встречные обязательства.

Также ВАП указала, что Фондом «Самрук-Қазына» была отменена или приостановлена реализация 13 проектов в горнорудной, металлургической и промышленной сферах на сумму 239 млрд тенге.

Об амнистии в связи с 30-летием Конституции Республики Казахстан.

Проект Закона «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан» ранее был одобрен в двух чтениях депутатами Мажилиса.

Документ разработан во исполнение поручения Главы государства от 1 апреля 2025 года. Целями проекта закона являются гуманизация уголовной политики на основании принципа гуманизма в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан.

В рамках документа предлагается: освободить осужденных за совершение преступлений, не несущих серьёзную угрозу безопасности граждан и государства, а именно:

совершивших уголовные проступки и преступления небольшой тяжести,

лиц, совершивших преступления средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместившие,

социально уязвимых лиц, совершивших преступления средней тяжести вне зависимости от наличия ущерба или гражданского иска;

прекратить уголовные дела, в том числе не рассмотренные судами о преступлениях, совершенных до введения в действие данного проекта Закона лицами, привлекаемыми к уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести;

сократить не отбытый срок наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления;

для лиц, осужденных за присвоения или растраты вверенного чужого имущества или мошенничество в особо крупном размере, сократить сроки или размеры неотбытой или неисполненной части основного наказания на 1/5 часть при условии полного возмещения ущерба, причиненного уголовным правонарушением, и предъявленных к ним исковых требований;

установить ограничение применения амнистии на криминализированные новые составы уголовных правонарушений, таких как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои, преступления, связанные с незаконным разглашением государственных секретов, а также лицам, совершившим коррупционные преступления.

Кого коснется амнистия к 30-летию Конституции можно прочитать по ссылке.

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий и гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства (первое чтение).

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел.

Целью закона является создание необходимых правовых основ для повышения эффективности работы государственных органов, исключение излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел, а также регламентация вопросов жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих.