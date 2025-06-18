«Байтерек» затягивал доведение льготных ресурсов до получателей — Высшая аудиторская палата

Как озвучил председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, за 2024 год в расходы бюджета изменения вносились 13 раз, при этом 40% корректировок пришлись на 4 квартал. Из плана финансирования были исключены 112 бюджетных инвестпроектов на 56 млрд тенге: объекты в сфере газо-, водо- и электроснабжения, инженерно-коммуникационной инфраструктуры и др. После корректировок бюджета во втором полугодии были включены 96 инфраструктурных проектов на 58 млрд тенге. Однако по направлениям они аналогичны тем, которые исключили ранее.

Темпы исполнения Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы снизились: за 2024 год реализовано всего 14 объектов.

В качестве положительного момента отмечается сокращение в 2024 году объемов финансирования квазигоссектора из республиканского бюджета почти на 29%. Вместе с тем по-прежнему имеются факты нерационального управления активами.

- Группой компаний холдинга «Байтерек» затягивались сроки доведения льготных ресурсов до получателей. Процесс отбора проектов выстроен недостаточно прозрачно: поддержку получали проекты, которые либо не достигали заявленных KPI, либо по ним не предъявлялись встречные обязательства, - говорится в заявлении Высшей аудиторской палаты.

Также ВАП указала, что Фондом «Самрук-Қазына» была отменена или приостановлена реализация 13 проектов в горнорудной, металлургической и промышленной сферах на сумму 239 млрд тенге.