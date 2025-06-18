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    10:53, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Мониторинг крупных налогоплательщиков идет бессистемно — ВАП

    Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов представил заключение к отчету Правительства об исполнении бюджета за 2024 год, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мониторинг крупных налогоплательщиков идет бессистемно — ВАП
    Фото: Мажилис

    Как сообщил Алихан Смаилов, в апреле 2024 года вновь обновилась система госпланирования, однако центральные госорганы не смогли оперативно адаптировать к ней свои планы развития.

    Как следствие, не удалось достичь 7 ключевых национальных индикаторов и 20 целевых индикаторов в планах развития госорганов.

    Прогноз по доходам 2024 года был снижен на 2 трлн тенге от первоначального плана, однако и он оказался не исполнен на 609 млрд тенге.

    Несмотря на рост количества налоговых проверок, процент взыскания по ним снизился более чем в 2 раза.

    — Мониторинг 249 крупных налогоплательщиков идет бессистемно, в результате сумма доначислений составила 643 млн — всего 0,01% от общих поступлений крупных субъектов. В целом за 2024 год сбор налогов снизился на 4,7% к уровню 2023 года, — отметил глава ВАП.

    Эти факторы вынуждают наращивать не только заимствования, но и увеличивать объемы трансфертов из Нацфонда. В 2024 году — это 5,6 трлн тенге. В целом уровень активов Нацфонда к ВВП в сравнении с 2023 годом снизился на 7 процентных пунктов.

    Цель по удержанию дефицита бюджета в диапазоне 2,6% ВВП не достигнута. Установленный лимит ненефтяного дефицита также не соблюден, абсолютный размер которого составил 10,8 трлн тенге.

    Теги:
    Высшая аудиторская палата РК Алихан Смаилов Аудит Налоги Госаудит
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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