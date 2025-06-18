Мониторинг крупных налогоплательщиков идет бессистемно — ВАП

Как сообщил Алихан Смаилов, в апреле 2024 года вновь обновилась система госпланирования, однако центральные госорганы не смогли оперативно адаптировать к ней свои планы развития.

Как следствие, не удалось достичь 7 ключевых национальных индикаторов и 20 целевых индикаторов в планах развития госорганов.

Прогноз по доходам 2024 года был снижен на 2 трлн тенге от первоначального плана, однако и он оказался не исполнен на 609 млрд тенге.

Несмотря на рост количества налоговых проверок, процент взыскания по ним снизился более чем в 2 раза.

— Мониторинг 249 крупных налогоплательщиков идет бессистемно, в результате сумма доначислений составила 643 млн — всего 0,01% от общих поступлений крупных субъектов. В целом за 2024 год сбор налогов снизился на 4,7% к уровню 2023 года, — отметил глава ВАП.

Эти факторы вынуждают наращивать не только заимствования, но и увеличивать объемы трансфертов из Нацфонда. В 2024 году — это 5,6 трлн тенге. В целом уровень активов Нацфонда к ВВП в сравнении с 2023 годом снизился на 7 процентных пунктов.

Цель по удержанию дефицита бюджета в диапазоне 2,6% ВВП не достигнута. Установленный лимит ненефтяного дефицита также не соблюден, абсолютный размер которого составил 10,8 трлн тенге.