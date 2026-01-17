Какие улицы продлят в Алматы в этом году

Как сообщили в управлении развития дорожной инфраструктуры, в приоритетном порядке будут продолжены работы по продлению следующих улиц:

улицы Саина — от проспекта Рыскулова до улицы Монке би;

проспекта Абая — от границы города до Большой Алматинской кольцевой автодороги (БАКАД);

улицы Толе би — от улицы Яссауи до границы города;

улицы Тлендиева — от проспекта Рыскулова до границы города;

улицы Жубанова — от улицы Момышулы до границы города;

проспекта Райымбек батыра — от улицы Жетысу до Восточной объездной автодороги.

Также планируется приступить к реализации проектов по строительству новых участков улиц. В частности, при условии своевременного выкупа земельных участков, может начаться продление улицы Муканова — от проспекта Райымбек батыра до улицы Макатаева.

Кроме того, на государственную экспертизу направлен проект по продлению Северной объездной дороги до границы города. Также подготовлена проектно-сметная документация по продлению улицы Хмельницкого от микрорайона «Кайрат» до Талгарского тракта. Ожидается, что заключения госэкспертизы по этим двум проектам будут получены в марте 2026 года.

Выкуп земельных участков

Одним из ключевых факторов, сдерживающих темпы работ, остается выкуп земельных участков для государственных нужд. Эта работа продолжится и в этом году. В управлении развития дорожной инфраструктуры привели актуальные данные по каждому проекту:

для продления проспекта Рыскулова необходимо выкупить 220 земельных участков, из них 198 уже приобретены, по 22 участкам работы продолжаются;

для продления улицы Муканова требуется 211 участков, 124 из которых выкуплены, по 87 участкам ведется работа;

для продления улицы Тлендиева необходимо 467 участков, 107 уже приобретены, по 360 участкам продолжаются процедуры выкупа;

для продления улицы Толе би требуется выкуп 264 участков, из них 252 уже приобретены, по 12 участкам работы продолжаются;

для продления улицы Хмельницкого необходимо 97 участков, 61 уже выкуплен, по 36 участкам ведутся переговоры.

Также в ведомстве отметили, что для продления проспекта Абая от границы города до БАКАД проводится работа по передаче земельных участков на баланс Алматы, поскольку данный отрезок относится к территории области.

— На сегодняшний день подготовлена проектно-сметная документация. На областном участке предусмотрено строительство порядка 3,4 километра автодороги. Всего требуется выкупить 31 земельный участок для государственных нужд: 19 из них уже приобретены, по 12 участкам работа продолжается, — сообщили в управлении.

Ранее сообщалось, что в 2026 году на продление магистральных улиц Алматы планируется направить восемь млрд тенге.

Кроме того, в акимате озвучили сроки завершения крупных дорожных проектов — пробивок радиальных дорог.