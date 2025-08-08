РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    20:45, 07 Август 2025 | GMT +5

    Какие улицы Алматы перекроют в день концерта Джей Ло

    Полиция Алматы показала, какие улицы будут перекрыты 10 августа — в день концерта американской суперзвезды Дженнифер Лопес, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Согласно опубликованной карте, движение транспорта будет ограничено на трех участках: 

    • улица Байтурсынова — от улицы Шевченко до улицы Тимирязева,
    • улица Сатпаева — от проспекта Сейфуллина до улицы Байзакова,
    • проспект Абая — от проспекта Сейфуллина до улицы Муканова.

    Концерт 56-летней мировой звезды пройдет 10 августа на центральном стадионе Алматы. Начало в 19:00.

    На мероприятие приедут гости из 29 стран. 

    Ранее в акимате сообщили, что территория стадиона будет разделена на четыре основные фан-зоны, каждая из которых рассчитана на 2–3 тыс. человек. Это позволит эффективно контролировать передвижение зрителей и поддерживать порядок. Для удобства гостей организуют работу 50 автобусов по специальным маршрутам. Движение транспорта будет проходить по улицам Абая, Сатпаева и Байтурсынова. 

    1 августа концерт Джей Ло прошел в Астане. 

    Продюсер компании «Астана Концерт» Малик Хасенов ранее сообщил, что для Дженнифер Лопес в Алматы планируется специальная культурная программа, которая пока находится на стадии согласования. Также он поделился некоторыми подробностями предстоящего выступления. 

    Теги:
    Современная культура Музыка Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
