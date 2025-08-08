Какие улицы Алматы перекроют в день концерта Джей Ло

Согласно опубликованной карте, движение транспорта будет ограничено на трех участках:

улица Байтурсынова — от улицы Шевченко до улицы Тимирязева,

улица Сатпаева — от проспекта Сейфуллина до улицы Байзакова,

проспект Абая — от проспекта Сейфуллина до улицы Муканова.

Концерт 56-летней мировой звезды пройдет 10 августа на центральном стадионе Алматы. Начало в 19:00.

На мероприятие приедут гости из 29 стран.

Ранее в акимате сообщили, что территория стадиона будет разделена на четыре основные фан-зоны, каждая из которых рассчитана на 2–3 тыс. человек. Это позволит эффективно контролировать передвижение зрителей и поддерживать порядок. Для удобства гостей организуют работу 50 автобусов по специальным маршрутам. Движение транспорта будет проходить по улицам Абая, Сатпаева и Байтурсынова.

1 августа концерт Джей Ло прошел в Астане.

Продюсер компании «Астана Концерт» Малик Хасенов ранее сообщил, что для Дженнифер Лопес в Алматы планируется специальная культурная программа, которая пока находится на стадии согласования. Также он поделился некоторыми подробностями предстоящего выступления.