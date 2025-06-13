Чем будут отличаться концерты Дженнифер Лопес в Астане и Алматы
Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес в рамках своего мирового тура даст два концерта в Казахстане: 1 августа в Астане и 10 августа в Алматы. Чем они будут отличаться — рассказал продюсер компании «Астана Концерт» Малик Хасенов, передает корреспондент Kazinform.
По словам Хасенова, за право проведения концертов Дженнифер Лопес боролись продюсеры из России, ОАЭ и Европы, однако выбор пал на казахстанскую компанию, которая уже имеет опыт организации концертов мировых звезд. Это, по его словам, подтверждает растущую привлекательность Казахстана для международных проектов.
— По уровню инфраструктуры никаких проблем не ожидается. Отдельно было проведено совещание по вопросам безопасности, ведь подобные мероприятия всегда сопровождаются большим скоплением людей. Мы тщательно проработали все вопросы с акиматами Алматы и Астаны — безопасность гостей и артистов будет в приоритете, — подчеркнул он.
Организаторы не исключают, что в дни концертов в Алматы планируется временное ограничение движения на улицах Байтурсынова, Сатпаева и проспекте Абая. Вход на стадион будет открыт со стороны улицы Сатпаева с 15:00. Всех зрителей просят гостей прибывать заранее.
Что касается самой программы, организаторы пояснили, что шоу будет одинаковым во всех городах тура.
— Могу сказать, что Дженнифер Лопес приедет не одна — вместе с ней прибудет команда из более чем 100 человек. Это полноценное шоу мирового уровня: танцовщики, продюсеры, менеджеры, художники по свету, режиссеры и технический персонал. Вы знаете, что Лопес начинала карьеру как танцовщица, поэтому особое внимание уделяет хореографии. Нас ждет невероятное танцевальное шоу, одинаковое по постановке во всех городах ее тура. Я уверен, Казахстан еще не видел такого уровня перфоманса. Представьте: более 100 человек на сцене и суперзвезда. В программе — частая смена костюмов, новые образы почти после каждого второго номера, — поделился он.
На Центральном стадионе Алматы перед концертом проведут косметические работы, однако капитальных изменений не планируется.
Также Хасенов сообщил, что для Дженнифер Лопес в Алматы планируется специальная культурная программа, но пока она находится на стадии согласования.
— В каждом городе мы предлагаем артистке список культурных объектов. Дженнифер Лопес открыта к общению и проявляет интерес к местному искусству. Какие именно места она посетит — будет известно ближе к дате концерта, все зависит от ее состояния, — добавил он.
Кроме того, по словам организаторов, звезда попросила познакомить ее с национальной кухней. Планируется, что Дженнифер Лопес угостят традиционным бешбармаком.
Отдельно было отмечено, что в дни концертов стоимость гостиниц в Алматы и Астане вырастет в 3–5 раз, что является общемировой практикой во время подобных мероприятий.
— Мы к этому относимся положительно. Туристы приедут, отдохнут, заплатят — а это значит, поступления в бюджет и налоги для города, — резюмировал Хасенов.
Ранее сообщалось, что на концерт Дженнифер Лопес в Алматы приедут зрители из 29 стран.
Отметим, что американская актриса и певица Дженнифер Лопес в рамках своего тура даст два концерта в Казахстане. Сначала она выступит 1 августа в Астане на Astana Arena, а затем 10 августа в Алматы.
По предварителым данным, концерт Джей Ло принесет бюджету 400 млн налогов.
Также сообщалось, что после концерта в Астане Дженнифер Лопес даст концерт в Ташкенте.