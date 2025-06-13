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    13:22, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Зрители из 29 стран приедут на концерт Дженнифер Лопес в Алматы

    10 августа на Центральном стадионе Алматы выступит мировая звезда Дженнифер Лопес. Организаторы рассказали, какой эффект это грандиозное событие окажет на город и туристическую отрасль, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дженнифер Лопес
    Фото: instagram.com/onthejlo

    Как сообщил продюсер компании «Астана Концерт» Малик Хасенов, концерт вызвал большой международный резонанс — билеты приобрели зрители из 29 стран, включая Россию, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, США, Великобританию, Германию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Швейцарию, Китай, Турцию, Мексику и другие.

    — Это драйвер событийного туризма в Казахстане, особенно для Алматы — одного из самых привлекательных туристических городов страны, где развита и природа, и инфраструктура, — отметил Малик Хасенов.

    По его словам, 30% билетов (около 8000 человек) уже приобрели иностранные гости. Согласно исследованию управления туризма Алматы, каждый зарубежный турист в среднем проводит в городе от 3 до 5 дней и тратит около 1500 долларов за все время пребывания.

    — Если 8000 туристов одновременно приедут и потратят эту сумму, вклад в экономику города через отели, рестораны, кафе, экскурсии и авиабилеты составит порядка пяти миллиардов тенге за один концерт, — подчеркнул он.

    О ценах на билеты

    Продюсер также объяснил, из чего складывается стоимость билетов и почему цены считаются доступными для мероприятия такого уровня. Цены варьируются от 40 тысяч до 180 тысяч тенге, при этом первыми были раскуплены самые дорогие места. Средняя стоимость билета — 90 тысяч тенге.

    — Цены формируются из расчета себестоимости концертного тура. Это масштабный мировой тур с выступлениями в 14 странах. Каждая цена согласована с тур-менеджером. Более того, в этом проекте нет ни одного тенге из госбюджета — это чисто коммерческое мероприятие с уплатой всех налогов, — отметил М. Хасенов.

    Он добавил, что в Астане все билеты были выкуплены всего за три часа. В Алматы в первые шесть часов раскупили все сидячие места. На сегодня доступно около 2500–3000 билетов — это стоячие места, фан-зона и танцпол.

    — Это говорит о том, что казахстанский рынок готов и созрел для проведения мероприятий мирового уровня, — подчеркнул спикер.

    Концерт Дженнифер Лопес не только станет музыкальным событием года, но и принесёт значительный экономический эффект для Алматы. Только налоговых поступлений в бюджет города ожидается около 400 миллионов тенге.

    Руководитель компании «First Media Group» Альфия Нургумарова добавила, что всего для Алматы предусмотрено 25 тысяч билетов.

    Отметим, что американская актриса и певица Дженнифер Лопес в рамках своего тура даст два концерта в Казахстане.

    Сначала она выступит 1 августа в Астане, на Astana Arena.  а затем 10 августа в Алматы

    По предварителым данным, концерт Джей Ло принесет бюджету 400 млн налогов. 

    Также сообщалось, что после концерта в Астане Дженнифер Лопес даст концерт в Ташкенте. 

    Теги:
    Туризм Культура Регионы Казахстана Регионы Общество Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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