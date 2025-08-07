Подготовка к концерту Дженнифер Лопес: как Алматы встретит мировую звезду

В акимате Алматы рассказали, как готовят Центральный стадион города для проведения музыкального шоу: усилены меры безопасности, обновлена инфраструктура, ведется частичный ремонт трибун, ступеней и сидений.

Фото: акимат Алматы

Сообщается, что мелкие строительные и ремонтные работы на территории стадиона планируют завершить до 9 августа. Ранее была модернизирована система освещения – заменено более 50 прожекторов. Также проведены работы по дезинсекции и санитарной очистке, обновлены санитарно-гигиенические узлы, восстановлены ограждения, выполнено благоустройство прилегающей территории.

Фото: акимат Алматы

В настоящее время проводится проверка технического оснащения сцены и соответствия требованиям безопасности.

— Этот концерт — важное событие для Алматы. От того, как он пройдёт, зависит международный имидж города, поэтому важно учесть все нюансы. Подобные мероприятия привлекают внимание к Алматы, что имеет значение для развития туризма, — отметил заместитель акима города Азамат Калдыбеков.

Фото: акимат Алматы

Для обеспечения общественной безопасности на концерте будет задействовано 2 960 человек: 2 240 сотрудников полиции, 600 военнослужащих, 120 сотрудников частных охранных агентств и 300 волонтеров. На 26 контрольно-пропускных пунктах установят металлодетекторы и 52 ручных сканера – все для безопасности гостей мероприятия.

Фото: акимат Алматы

Территория стадиона будет разделена на четыре основные фан-зоны, каждая из которых рассчитана на 2–3 тыс. человек. Это позволит эффективно контролировать передвижение зрителей и поддерживать порядок.

Особое внимание уделено санитарным требованиям. По периметру стадиона дополнительно установят около 100 биотуалетов. В рамках акции «Таза Қазақстан» волонтёры проведут уборку и обеспечат чистоту на мероприятии.

На территории будут дежурить машины скорой помощи и пожарной службы. Все экстренные службы находятся в полной готовности: проверены планы эвакуации и система оповещения.

Фото: акимат Алматы

Для удобства гостей организуют работу 50 автобусов по специальным маршрутам. Движение транспорта будет проходить по улицам Абая, Сатпаева и Байтурсынова. Ориентироваться помогут навигационные указатели и LED-экраны.

Фото: акимат Алматы

Таким образом, подготовка к концерту Дженнифер Лопес в Алматы охватывает не только сцену, но и все аспекты организации и безопасности, соответствующие мировым стандартам.

Напомним, в августе в Казахстане состоятся два концерта Дженнифер Лопес, которая впервые приехала в страну. Первый концерт прошел 1 августа, второй будет 10 августа. Как прошел концерт Джей Ло в Астане – читайте здесь.

Ранее организаторы сообщали, что зрители из 29 стран приедут на концерт Дженнифер Лопес в Алматы. По предварительным данным, концерт Джей Ло принесет бюджету 400 млн тенге налогов.



