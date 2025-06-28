Какие источники новостей популярны у казахстанцев: ТВ, соцсети или онлайн-СМИ

В Казахстане функционируют 235 телеканалов, порядка 100 радиостанций, более 1200 информационных агентств и сетевых изданий. Все они являются основными поставщиками информации для населения.

Для получения информации о происходящем в стране казахстанцы чаще всего используют социальные сети (66,8%). Они все более убедительно опережают в этом плане телевидение (54,7%), особенно в Кызылординской (68,2%), Западно-Казахстанской (66,7%) и Костанайской (65%) областях.

Соцсети в качестве поставщиков информации чаще используются молодыми людьми от 18-ти до 24-х лет (76,3%), а телезрителями чаще всего являются сельчане (58,3%, горожане — 52,7%).

В ТОП-3 каналов информации также входят интернет-СМИ. Новости о событиях и процессах в стране через них получают 53% опрошенных. Причем интернет-СМИ наиболее востребованы участниками опроса из Шымкента (71%), Алматы (62,3%) и Актюбинской области (61,4%).

Сайты госорганов (14%), газеты и журналы (8,8%), а также радио (5,9%) заметно отстают от тройки информационных лидеров.

По данным Института, наиболее часто за информацией и новостями на сайтах госорганов следят представители профессиональной, научной и технической сферы (28,5%), госслужащие (27,6%), работники финансовой и страховой отраслей (24,3%). Чем выше уровень образования, тем чаще респонденты используют сайты госорганов в качестве источников информации.

Новости о происходящем в стране от друзей, родственников и коллег получают 15,4% опрошенных, особенно в Алматинской (26,2%), области Жетысу (23,6%) и Карагандинской области (21,4%).

Напомним, что в преддверии Дня работников СМИ в Казахстане выдающиеся профессионалы получили награды.

Президент Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды группе граждан, внесших значительный вклад в развитие отечественной журналистики.

Партия «AMANAT» подвела итоги традиционного республиканского конкурса среди журналистов «Медиа-премия „AMANAT“.

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов вручил награды победителям премии для журналистов «Парламент сөзі».

Корреспондент Kazinform стал лауреатом премии «Золотое перо Узбекистана».

А также в Астане стали известны обладатели национальной телевизионной премии «Тұмар» — 2025. Победу в номинации «Лучший документальный фильм» одержала картина телеканала JIBEK JOLY «Человек с острова Кулалы». В номинации «Лучший социальный проект» победил проект телеканала JIBEK JOLY «Таза қала».