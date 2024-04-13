Как Жибек жолы защищают от большой воды - фоторепортаж

В соцсетях и мессенджерах распространяется информация о грядущем большом потопе поселка Жибек жолы в Акмолинской области и близлежащих населенных пунктов. Автор роликов в соцсетях призывает жителей столицы приехать в поселок и помочь в процессе предотвращения беды. Съемочная бригада агентства Kazinform направилась в Жибек Жолы для выяснения ситуации.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

По пути в поселок съемочная бригада посетила столичную дамбу, которая защищает город от наводнения. Как заверил начальник участка объекта «Защита Астаны от затопления паводковыми водами реки Есиль» Алибек Жайлауов, ситуация стабильная и находится под постоянным контролем, опасности затопления города Астаны нет.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

- Емкость дамбы заполнена на 40% воды. Всего она вмещает 450 миллионов кубометров воды. Поток воды, поступающей к дамбе, уменьшается. Сейчас с дамбы в город направляется 55 кубометров воды в секунду. Внутренняя часть города также под контролем, опасности нет. Эти работы мы регулируем, они под контролем МЧС, - сказал А. Жайлауов.

В самом поселке ведется активная работа по строительству защитных укреплений от талой воды. Десятки военных и спасателей таскают мешки с песком, укрепляя защитные сооружения, издалека напоминая колонию муравьев.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Они работают здесь день и ночь, в две смены. Работа не прекращается ни на час.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

- На сегодняшний день в поселке Жибек Жолы Аршалинского района Акмолинской области ситуация стабильная. Работает около 50 единиц тяжелой техники – бульдозер, экскаваторы, Камазы. Нам на помощь приехали военные СГО (Служба государственной охраны Республики Казахстан). Уровень воды неизменен, - говорит заместитель акима Аршалинского района Ержан Жоламбетовю.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

По его словам, в первое время помогало местное население.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

- Людей сейчас достаточно, необходимости для дополнительной помощи нет. Угрозы нет, все нормализовалось. Кризиса нет. Информация с призывом о дополнительной помощи не соответствует действительности. Сам пик прошел, сейчас просто идет укрепление, - добавил он.

В свою очередь, главный инспектор СГО полковник Берик Канторенов заявил, что все необходимое у них есть.

Фото: ТРК РК

- Нас обеспечивают всем необходимым Служба государственной охраны, акимат, местное население. У нас все есть, поэтому мы просто работаем. Всему свое время. Местные жители приходят сюда и убеждаются, что все нормально. Угрозы уже нет – приезжали сотрудники МЧС, делали замеры. Сказали, ситуация стабильная, уровень воды будет падать с каждым днем, - сообщил полковник.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Слова чиновников подтвердила и жительница поселка Жибек Жолы Галия Сабетова.

- У нас все нормально, подтопления нет. Дома не утонули. Спасатели и другие люди работают круглосуточно, у нас все нормально. Мой совет тем, кто хочет помочь: помогите Атбасару, там действительно сейчас люди тонут, нуждаются в помощи. Жибек Жолы в данный момент в помощи вообще не нуждается. Мы справляемся своими силами, - говорит жительница поселка.

Фото: ТРК РК

Последние сомнения развеял и.о. начальника ОЧС Аршалинского района, капитан гражданской защиты Олжас Садвокасов, который также контролирует ход укрепительных работ в поселке.

- На данный момент у нас проводятся работы по укреплению земного обвалования в шестом микрорайоне села Жибек Жолы. Задействована Служба государственной охраны - порядка 250 человек, у нас имеются силы и средства ДЧС Карагандинской области – 30 человек, воинской части 52859 МЧС РК города Караганда – 20 человек, воинская часть Нацгвардии 6636 – 70 человек. Работают порядка 30 Камазов, 6 погрузчиков, 5 экскаваторов и 1 бульдозер. Работа ведется в круглосуточном режиме, на постоянном контроле ведется мониторинг уровня воды. Мы будем работать, пока ситуация не стабилизируется. Людей мы разделили на две смены – 200 человек днем, 200 человек ночью. На данный момент уровень воды составляет порядка 20-30 см за дамбой. Этот уровень держится с позавчерашнего дня, - отметил О. Садвокасов.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

По его мнению, ситуация вряд ли изменится в худшую сторону, даже если пройдут дожди.

- Нам помогают местные жители, приезжают волонтеры из города, выставляют палатки, обеспечивают круглосуточное питание и горячий чай людям, работающим на данном участке. Вероятность подтопления жилых домов микрорайона минимизирована, уменьшился приток воды сюда, уровень воды стабильный, думаю, подтопления домов не будет. Что касается возможного дождя – позавчера-вчера был дождь, уровень воды не поднимался. Приезжали люди из Министерства водных ресурсов и ирригации. По их данным, понадобится около месяца, чтобы вся вода высохла, - заключил спикер.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Напомним, ранее в социальных сетях и мессенджерах был распространен призыв следующего содержания: «Астана‼️ Сейчас если воду не остановят в Жибек жолы, то вода пойдет по степи и город затопит, все населенные пункты. Дамба Вячеславская полная, если не выдержит то смоет всех нас. Вода пошла в Куйгенжар, Ишим переполнен! Нужна мужская сила, не успевают дамбу поднять, и мешками обложить, даже мешки наполнять не успевают! Разошлите по чатам, пусть люди подтягиваются! Студенты и дети приезжают с города! Неужели не могут придти на помощь взрослое население с города! Чс с Караганды приехали, Нац. Гвардия, волонтеры добровольцы! Нужно меняться, они устают!» (орфография и пунктуация автора сохранены).

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Напомним, ЧС местного масштаба объявили в трех районах Акмолинской области. Это Есильский, Жаркаинский и Атбасарский районы. Для эвакуации жителей подготовлены специальные эвакуационные пункты. Домашний скот перевезен в безопасные места.

В целом по области проводится весь комплекс противопаводковых мероприятий, в том числе по проведению взрывных работ по ликвидации ледовых заторов.

Для защиты населенных пунктов возведены и укреплены обвалования протяженностью 38 км, 18 км береговой линии водных объектов, 5 км защитных дамб, откачано более 2 млн кубометров воды, уложено более 150 тысяч мешкотары с инертным материалом, расчищено и углублено более 200 км каналов и арыков, очищено 1442 водопропускных сооружений.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Ранее сообщалось, что 45 домов подтоплено в Буландынском районе Акмолинской области. Также в Атбасарском районе был объявлен режим ЧС из-за паводков. 11 апреля началась эвакуация населения из города Атбасара. В городе подтоплено более 100 домов и одна школа. Эвакуировано 111 людей, из них 25 детей.

45 домов подтоплено в селе Иванковка Буландынского района. Людей пришлось эвакуировать на вертолете и машине высокой проходимости.