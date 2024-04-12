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    18:00, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Более 100 домов и одна школа подтоплены в Атбасаре

    Более 100 домов и одна школа подтоплены в Атбасаре
    Фото: Kazinform

    Более 100 домов и одна школа подтоплены в городе Атбасаре. О паводковой обстановке в Атбасарском районе рассказали в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Эвакуировано 111 людей, из них 25 детей. Задействовано 411 человек личного состава и более 60 единиц техники местных исполнительных органов и гражданской защиты, - сообщил официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев.

    По информации спасателей, на данный момент в Атбасаре подтоплено предварительно более 100 домов и одна школа, под угрозой подтопления находятся около 200 домов и две школы.

    Противопаводковые работы продолжаются.

    Напомним, в Атбасарском районе объявлен режим ЧС из-за паводков.

     

    Началась эвакуация населения из города Атбасара.

     

    Теги:
    Подтопления ДЧС Атбасарский район Атбасар Паводки Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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