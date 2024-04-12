Более 100 домов и одна школа подтоплены в Атбасаре

Более 100 домов и одна школа подтоплены в городе Атбасаре. О паводковой обстановке в Атбасарском районе рассказали в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Эвакуировано 111 людей, из них 25 детей. Задействовано 411 человек личного состава и более 60 единиц техники местных исполнительных органов и гражданской защиты, - сообщил официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев.

По информации спасателей, на данный момент в Атбасаре подтоплено предварительно более 100 домов и одна школа, под угрозой подтопления находятся около 200 домов и две школы.

Противопаводковые работы продолжаются.

Напомним, в Атбасарском районе объявлен режим ЧС из-за паводков.

Началась эвакуация населения из города Атбасара.