Включены все системы оповещения: спасатели эвакуируют жителей Атбасара

Акмолинские спасатели начали эвакуацию населения из города Атбасара, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 11 апреля в городе Атбасар в 04:58 был обнаружен перелив в земляном вале на реке Жабай.

Фото: пресс-службы ДЧС Акмолинской области

— По тревоге был поднят весь личный состав гражданской защиты. Незамедлительно были включены все системы оповещения. Проводятся мероприятии по эвакуации населения, а также по защите объектов и жилых домов, — прокомментировал ситуацию начальник ОЧС Атбасарского района Ерболат Ашкенов.

В настоящий момент, по словам спасателей, с помощью мотопомп проводится откачка талых вод. Задействовано более 400 человек и 100 единиц техники государственный системы гражданской защиты.

Ранее сообщалось, что в Атбасарском районе объявлен режим ЧС из-за паводков.