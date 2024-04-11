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    10:00, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Включены все системы оповещения: спасатели эвакуируют жителей Атбасара

    эвакуация
    Фото: пресс-службы ДЧС Акмолинской области

    Акмолинские спасатели начали эвакуацию населения из города Атбасара, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 11 апреля в городе Атбасар в 04:58 был обнаружен перелив в земляном вале на реке Жабай.

    пресс-службы ДЧС Акмолинской области
    Фото: пресс-службы ДЧС Акмолинской области

    — По тревоге был поднят весь личный состав гражданской защиты. Незамедлительно были включены все системы оповещения. Проводятся мероприятии по эвакуации населения, а также по защите объектов и жилых домов, — прокомментировал ситуацию начальник ОЧС Атбасарского района Ерболат Ашкенов.

    В настоящий момент, по словам спасателей, с помощью мотопомп проводится откачка талых вод. Задействовано более 400 человек и 100 единиц техники государственный системы гражданской защиты.

    Ранее сообщалось, что в Атбасарском районе объявлен режим ЧС из-за паводков.

    Теги:
    ДЧС МЧС Регионы Казахстана Эвакуация Паводки Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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