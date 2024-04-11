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    09:36, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Вода дошла до Атбасара: в районе объявлен режим ЧС

    река Жабай в Атбасаре 
    Фото: Алтынай Сағындықова/Kazinform

    В Атбасарском районе сегодня рано утром произошел перелив реки Жабай, уровень воды достиг отметки в 5,95 м. Аким Атбасарского района Аманбек Калжанов обратился к местным жителям в связи с объявлением чрезвычайной паводковой ситуации, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На официальной страничке акимата Атбасарского района появилось обращение акима Аманбека Калжанова к местным жителям.

    — В связи с резким увеличением уровня воды на реке Жабай 11 апреля текущего года в 04:43 произошел перелив на шести участках земляного вала, что привело город к подтоплению. Уровень воды стремительно растет и достиг сверх критической ситуации 5,95 м. В связи с чем всем жителям паводкоопасной зоны необходимо покинуть жилые дома. В настоящее время в районе объявлен режим ЧС, — обратился глава района к жителям.

    Аким призвал не подаваться панике.

    В городе Атбасаре, между тем, организованны пункты эвакуации, которые находятся в СШ № 2, 3, 5, 6, 7, ФОК «Олимп», ДМШ, где будет организован ночлег и питание.

    — Пострадавшим жителям от паводка будет возмещен ущерб, для этого создана комиссия, которая незамедлительно будет обследовать пострадавшие дома. Под моим руководством организован противопаводковый штаб при акимате района, — резюмировал А. Калжанов.

    Теги:
    Регионы Казахстана Акимат Режим ЧС Река Жабай Атбасарский район Эвакуация Переливы Акимы Паводки Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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