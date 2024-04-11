Вода дошла до Атбасара: в районе объявлен режим ЧС

В Атбасарском районе сегодня рано утром произошел перелив реки Жабай, уровень воды достиг отметки в 5,95 м. Аким Атбасарского района Аманбек Калжанов обратился к местным жителям в связи с объявлением чрезвычайной паводковой ситуации, передает корреспондент агентства Kazinform.

На официальной страничке акимата Атбасарского района появилось обращение акима Аманбека Калжанова к местным жителям.

— В связи с резким увеличением уровня воды на реке Жабай 11 апреля текущего года в 04:43 произошел перелив на шести участках земляного вала, что привело город к подтоплению. Уровень воды стремительно растет и достиг сверх критической ситуации 5,95 м. В связи с чем всем жителям паводкоопасной зоны необходимо покинуть жилые дома. В настоящее время в районе объявлен режим ЧС, — обратился глава района к жителям.

Аким призвал не подаваться панике.

В городе Атбасаре, между тем, организованны пункты эвакуации, которые находятся в СШ № 2, 3, 5, 6, 7, ФОК «Олимп», ДМШ, где будет организован ночлег и питание.