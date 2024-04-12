ЧС местного масштаба объявили в трех районах Акмолинской области

Сегодня в связи с повышением уровня воды на реках Жабай, Есиль, Жаныспай, Кызылсу объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба в Есильском, Жаркаинском и Атбасарском районах Акмолинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной акимат.

Для эвакуации жителям подготовлены специальные эвакуационные пункты. Домашний скот перевезен в безопасные места.

В целом по области проводится весь комплекс противопаводковых мероприятий, в том числе по проведению взрывных работ по ликвидации ледовых заторов.

Для защиты населенных пунктов возведены и укреплены обвалования протяженностью 38 км, 18 км береговой линии водных объектов, 5 км защитных дамб, откачано более 2 млн. кубов воды, уложено более 150 тыс. мешкотары с инертным материалом, расчищено и углублено более 200 км каналов и арыков, очищено 1442 водопропускных сооружений.

Ранее сообщалось, что 45 домов подтоплено в Буландынском районе Акмолинской области.

Также в Атбасарском районе был объявлен режим ЧС из-за паводков.

11 апреля началась эвакуация населения из города Атбасара.

Более 100 домов и одна школа подтоплены в городе Атбасаре.