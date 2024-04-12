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    20:05, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    45 домов подтоплено в Буландынском районе Акмолинской области

    45 домов подтоплено в Буландынском районе Акмолинской области
    Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

    45 домов подтоплено в селе Иванковка Буландынского района. Людей пришлось эвакуировать на вертолете и машине высокой проходимости, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    Эвакуация людей в Буландынском районе Акмолинской области
    Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, из-за большого потока талых вод с полей в реку Жолболды 11 апреля текущего года произошёл разлив реки в селе Иванковка.

    - В результате подтоплено 45 жилых домов. В связи с отсутствием автомобильного сообщения эвакуация была невозможной. В пункт эвакуации школы-гимназии №4 города Макинска вертолетом МИ-8 Министерства обороны и машиной высокой проходимости (Трэкол) эвакуировано 52 человека, среди которых 21 ребенок, - сообщили официальный представитель ДЧС Акмолинской области.

    В медицинской помощи эвакуированные не нуждались.

    Эвакуация людей в Буландынском районе Акмолинской области
    Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

    Кроме того, на безопасное место были отогнаны 100 голов КРС, 11 лошадей, 50 свиней и 520 домашних птиц.

    Как добавили спасатели, эвакуация была завершена в 12:20.

    Эвакуация людей в Буландынском районе Акмолинской области
    Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

    Ранее сообщалось, что в Атбасарском районе объявлен режим ЧС из-за паводков. 

    11 апреля началась эвакуация населения из города Атбасара.

    Более 100 домов и одна школа подтоплены в городе Атбасаре.

     

    Теги:
    Подтопления ДЧС Видео Эвакуация Паводки Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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