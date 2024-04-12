45 домов подтоплено в Буландынском районе Акмолинской области

45 домов подтоплено в селе Иванковка Буландынского района. Людей пришлось эвакуировать на вертолете и машине высокой проходимости, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, из-за большого потока талых вод с полей в реку Жолболды 11 апреля текущего года произошёл разлив реки в селе Иванковка.

- В результате подтоплено 45 жилых домов. В связи с отсутствием автомобильного сообщения эвакуация была невозможной. В пункт эвакуации школы-гимназии №4 города Макинска вертолетом МИ-8 Министерства обороны и машиной высокой проходимости (Трэкол) эвакуировано 52 человека, среди которых 21 ребенок, - сообщили официальный представитель ДЧС Акмолинской области.

В медицинской помощи эвакуированные не нуждались.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Кроме того, на безопасное место были отогнаны 100 голов КРС, 11 лошадей, 50 свиней и 520 домашних птиц.

Как добавили спасатели, эвакуация была завершена в 12:20.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Ранее сообщалось, что в Атбасарском районе объявлен режим ЧС из-за паводков.

11 апреля началась эвакуация населения из города Атбасара.

Более 100 домов и одна школа подтоплены в городе Атбасаре.