Как Шымкент встречает Новый год — фоторепортаж
Шымкент встречает новогодние праздники в условиях аномально теплой погоды. Несмотря на плюсовую температуру, город погрузился в праздничную атмосферу с живыми елями, иллюминацией, световыми тоннелями и ледовыми катками под открытым небом. Как встречают Новый год на юге страны — в фоторепортаже корреспондентов агентства Kazinform.
Пока днем столбики термометров в Шымкенте поднимаются до +15…+17 градусов, вечерний город зажигает миллионы огней. Новогоднее оформление работает более двух недель и полностью меняет привычный облик города.
Фасады домов, деревья и городские пространства утопают в огнях. Вдоль дорог появились световые тоннели, создающие эффект бесконечного звездного неба.
Светящиеся цифры, гигантские елочные игрушки, арт-объекты и праздничные инсталляции стали главными фототочками.
Центральные улицы наполняются детским смехом и звуками новогодней музыки. Люди останавливаются у фотозон, делают кадры на фоне огней и задерживаются чуть дольше обычного, не спеша расставаться с ощущением праздника.
Жители и гости города отмечают, что Шымкент в этом году изменился до неузнаваемости.
«Празднично, красиво, чувствуется приближение Нового года»,
«Как же красиво, спасибо тем, кто постарался и так прекрасно все оформил»,
«Надеемся, что в этом году не будет вопросов по поводу расходов на новогоднее оформление».
Центральным символом праздника стала живая ель на площади Астана. Ее сравнивают с главной новогодней елкой Нью-Йорка. Вокруг установили еще около 80 живых елей поменьше, каждая с собственной подсветкой.
На площадь съезжаются жители со всех районов города, чтобы раствориться в огнях, музыке и общем ощущении большого, теплого и долгожданного праздника.
Новогодние огни зажглись во всех пяти районах Шымкента. Помимо центральной площади, праздничными точками притяжения стали городской Арбат, площадь Наурыз, парк Алатау и площадка возле Дома дружбы.
Неожиданным и особенно обсуждаемым событием стали ледовые катки под открытым небом. Впервые в южном городе с мягким климатом открыли сразу четыре такие площадки. Они расположены возле Ледового дворца, на Арбате и площади Астана. Проект реализован за счет спонсоров и не потребовал привлечения бюджетных средств.
Катание бесплатное, работает прокат коньков. Средства от аренды направляют на оплату электроэнергии, работу персонала и техническое обслуживание. Благодаря современным технологиям лед сохраняется даже при плюсовой температуре.
Массовые семейные катания дополняют выступления фигуристов, призеров международных соревнований, а также праздничные шоу. Все это создает редкое ощущение Нового года без снега, но с настоящей зимней магией.
В этом году на новогоднее оформление Шымкента было выделено 99 миллионов тенге.
Ранее корреспонденты Kazinform подготовили фоторепортаж о том, как к Новому году преобразился главный города Казахстана. Астана встречает праздник в сиянии огней, площади столицы украшают яркие арт-объекты ледовые катки под открытым небом, снежные горки для детей, уютные ярмарочные домики с горячим чаем и сладостями.