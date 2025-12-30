РУ
    16:17, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Как Шымкент встречает Новый год — фоторепортаж

    Шымкент встречает новогодние праздники в условиях аномально теплой погоды. Несмотря на плюсовую температуру, город погрузился в праздничную атмосферу с живыми елями, иллюминацией, световыми тоннелями и ледовыми катками под открытым небом. Как встречают Новый год на юге страны — в фоторепортаже корреспондентов агентства Kazinform.

    а
    Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

    Пока днем столбики термометров в Шымкенте поднимаются до +15…+17 градусов, вечерний город зажигает миллионы огней. Новогоднее оформление работает более двух недель и полностью меняет привычный облик города.

    а
    Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

    Фасады домов, деревья и городские пространства утопают в огнях. Вдоль дорог появились световые тоннели, создающие эффект бесконечного звездного неба.

    а
    Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

    Светящиеся цифры, гигантские елочные игрушки, арт-объекты и праздничные инсталляции стали главными фототочками.

    а
    Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

    Центральные улицы наполняются детским смехом и звуками новогодней музыки. Люди останавливаются у фотозон, делают кадры на фоне огней и задерживаются чуть дольше обычного, не спеша расставаться с ощущением праздника.

    а
    Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

    Жители и гости города отмечают, что Шымкент в этом году изменился до неузнаваемости.

    «Празднично, красиво, чувствуется приближение Нового года»,
    «Как же красиво, спасибо тем, кто постарался и так прекрасно все оформил»,
    «Надеемся, что в этом году не будет вопросов по поводу расходов на новогоднее оформление».

    а
    Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

    Центральным символом праздника стала живая ель на площади Астана. Ее сравнивают с главной новогодней елкой Нью-Йорка. Вокруг установили еще около 80 живых елей поменьше, каждая с собственной подсветкой.

    а
    Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

    На площадь съезжаются жители со всех районов города, чтобы раствориться в огнях, музыке и общем ощущении большого, теплого и долгожданного праздника.

    Новогодние огни зажглись во всех пяти районах Шымкента. Помимо центральной площади, праздничными точками притяжения стали городской Арбат, площадь Наурыз, парк Алатау и площадка возле Дома дружбы.

    а
    Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

    Неожиданным и особенно обсуждаемым событием стали ледовые катки под открытым небом. Впервые в южном городе с мягким климатом открыли сразу четыре такие площадки. Они расположены возле Ледового дворца, на Арбате и площади Астана. Проект реализован за счет спонсоров и не потребовал привлечения бюджетных средств.

    а
    Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

    Катание бесплатное, работает прокат коньков. Средства от аренды направляют на оплату электроэнергии, работу персонала и техническое обслуживание. Благодаря современным технологиям лед сохраняется даже при плюсовой температуре.

    а
    Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

    Массовые семейные катания дополняют выступления фигуристов, призеров международных соревнований, а также праздничные шоу. Все это создает редкое ощущение Нового года без снега, но с настоящей зимней магией.

    В этом году на новогоднее оформление Шымкента было выделено 99 миллионов тенге.

    Ранее корреспонденты Kazinform подготовили фоторепортаж о том, как к Новому году преобразился главный города Казахстана. Астана встречает праздник в сиянии огней, площади столицы украшают яркие арт-объекты ледовые катки под открытым небом, снежные горки для детей, уютные ярмарочные домики с горячим чаем и сладостями.

    а
    Фото: Максат Шагырбай / Kazinform
    а
    Фото: Максат Шагырбай / Kazinform
    а
    Фото: Максат Шагырбай / Kazinform
    а
    Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

     

    Татьяна Корякина
    Автор
