Как Кульсары возвращается к прежней жизни

Большим бедствием обернулись в этом году для Казахстана паводки, которых в таком масштабе не было за последние 80 лет. Стихия охватила десятки регионов. Многим людям пришлось покинуть свои дома, к сожалению, не обошлось и без жертв. Одним из самых серьезно пострадавших от паводков регионов является Атырауская область, в частности, город Кульсары. На сегодня здесь ведутся восстановительные работы и город постепенно возвращается к прежней жизни.

Сегодня рабочей комиссией подготовлены результаты оценки 1200 объектов в городе. Из них уже 357 пострадавших подписали соглашение на получение компенсаций, 109 жителям перечислили средства на личные счета.

По данным оперативного штаб по ЧС, только за последние сутки мобильные группы раздали жителям города порядка 300 оценочных листов.

В соответствии с поручением Премьер-министра РК оценка пострадавшего имущества жителей Кульсары ведется в круглосуточном режиме

По словам жителя города Кульсары Нуршата Ауэльбаева, сумма, рассчитанная оценочной компании, совпала с его личными подсчетами ущерба.

— ⁠Мой дом был признан аварийным и непригодным для жилья. Теперь он подлежит сносу. Я благодарен за справедливую оценку моего пострадавшего имущества, компенсация от государства полностью покрывает ущерб. На полученную денежную компенсацию я хочу приобрести либо построить новый дом, сейчас с семьей обсуждаем этот вопрос — рассказал Нуршат Ауельбай.

По словам еще одной жительницы города Кульсары Кунзиры Тажигуловой, на денежную компенсацию она намерена приобрести новое жилье.

⁃ Вода держалась в доме на уровне двух метров. Большое спасибо за справедливую оценку моего аварийного дома. Он теперь подлежит сносу, вместо него мы решили приобрести новое жилье, — заявила Кунзира Тажигулова.

Работы по оценке пострадавшего имущества планируется завершить до конца этой недели.

Сегодня по городу в усиленном режиме работают двадцать мобильных групп, специалисты продолжают подомовой обход и разъяснение итогов оценки ущерба и технической экспертизы пострадавших имущества. Работа мобильных групп будет вестись ежедневно без выходных до полного завершения всех оценочных работ.

На базе школы № 20 в городе Кульсары продолжается проведение разъяснительных работ с жителями, чьи дома были признаны аварийными. Пострадавшим от паводков предоставляется информация по выплатам денежных компенсаций.

В Доме культуры Жылыойского районы ведутся работы по заключению соглашений с жителями, пострадавшими при паводках, по выплате денежной компенсации.

Жителей города освободили от оплаты коммунальных услуг, а тем кульсаринцам, чьи животные погибли из-за стихии, выплатили компенсацию на общую сумму 25,6 миллиона тенге.

Оставшимся горожанам, чей скот пострадал при паводках, денежные компенсации будут выплачены до конца текущего месяца. Общая сумма выплат составляет, согласно официальным данным, 93,7 миллиона тенге.

Вместе с тем проблемных вопросов в регионе тоже остается не мало. Так по информации оперативного штаба по ЧС Атырауской области, трасса «Атырау — Иедер» будет временно закрыта.

Ранее на данной автотрассе были проложены 6 водопропускных труб.

На данный момент дополнительно планируется проложить еще 6 труб.

Ожидается, что работы по установке трубопроводов будут длиться около 24-30 часов.

К данными работам дополнительно будут задействованы 30 человек и 50 единиц техники.Но для водителей авто открыта альтернативная дорога по направлению «Атырау — Хамит Ергалиев — Махамбет».

В городе продолжается ликвидация последствий наводнения.

Как сообщил заместитель акима Атырауской области Марат Мурзиев, для откачки воды после наводнения привлечены 159 специалистов Министерства по чрезвычайным ситуациям, 27 единиц специальной техники. Для этой работы ТОО «Жылыой Тазалык» выделило 18 вакуумных машин.

— На сегодня с улиц и от жилых домов в городе Кульсары откачано 5,2 миллиона кубометров воды. В результате этой работы осушены 2 906 жилых домов. Сейчас в райцентре остаются затопленными 14 недостроенных жилых домов и 7 объектов предпринимательства, — сказал М.Мурзиев.

Вывозом бытового и другого мусора из Кульсары занимается ТОО «Жылыой Тазалык».

— В административном центре Жылыойского района, городе Кульсары, ускоренно ведется работа по очистке территорий жилых домов и социальных объектов от твердых бытовых отходов. После наводнения вывезено более 4 689 тонн мусора. На санитарно-очистные работы в городе привлечено около 30 единиц техники. В ближайшие дни будут выделены еще более 20 единиц транспорта, — сообщил директор компании Бауыржан Абдурахманов.

По его словам, мусор из города вывозится на специальный полигон. Специальная техника ежедневно выполняет 50 рейсов.

В свою очередь аким Атырауской области Серик Шапкенов лично встретился с жителями Кульсары, выслушал их предложения, а также разъяснил порядок возмещения ущерба пострадавшим от паводков.

Выслушав предложения о компенсации аварийного жилья, аким области Серик Шапкенов сообщил, что компенсация пострадавшим, чье имущество было признано аварийным, будет выплачена по рыночной стоимости, которая по городу Кульсары составляет порядка 200-240 тысяч тенге, на специальные целевые счета пострадавших.

По словам акима Атырауской области, денежные компенсации пострадавшие во время паводков должны будут использовать средства по целевому назначению — на покупку нового жилья, строительство жилья либо на ремонтно-восстановительные работы.

— Сейчас, в первую очередь, пострадавшие от паводка должны ознакомиться с заключением оценки и итогами технической экспертизы имущества и дать свое согласие на выплату денежных средств. Оплата будет произведена в течение двух недель, — сообщил Серик Шапкенов собравшимся.

По состоянию на 16 мая, всего по Жылыойскому району единовременные выплаты в размере 100 МРП получили 3613 семей. Общая сумма выплаченных средств составляет 1,387 млрд тенге.

Вместе с тем, подготавливаются документы для выплаты компенсации за понесенный материальный ущерб. Идет техническое обследование и оценка недвижимого имущества. На данный момент принято всего 2940 заявлений, направлено на рассмотрение 2727 заявлений, проведена оценка 2624 домов, техническое обследование проведено 2671 дома. Выявлено 756 аварийных домов.

.Отдельно глава региона разъяснил, почему отличаются суммы выплаты ущерба.

— Невозможно выдать одинаковую сумму всем пострадавшим, при оценке учитываются многие параметры, в частности, качество строительных материалов, вплоть до количества дверей в доме. Поэтому суммы за ремонт и выплаты за аварийный дом варьируются. Сейчас средняя компенсация квадратного метра при признании дома непригодным для проживания составляет около 200–240 тысяч тенге за квадратный метр, — сказал Серик Шапкенов.

Около 14 домов, расположенных в микрорайоне «Болашак», больше месяца остаются в воде.

По словам акима Жылыойского района, почти 14 домов микрорайона расположены в низменности. Поэтому, несмотря на усиленную откачку, вода с территории уходит очень медленно.

В связи этим, аким района Жумабек Каражанов предложил жителям подтопленных домов мкр. «Болашак» выделить земельные участки на возвышенной части города для строительства новых домов.

— Я предлагаю жителям вместо переброски паводковой воды в канал, выделить земельные участки в безопасной части города Кульсары. Перед этим мы рассчитаем все расходы, которые могут у нас возникнуть. Сами жители не против такого предложения. Сейчас мы подготовим необходимые документы и акты. В случае согласия жителей на выдачу земельных участков в безопасной части города, пригласим оценочную компанию и начнем работы в этом направлении, — заявил Ж. Каражанов.

В город начнётся строительство 150 домов для жителей, пострадавших от паводков.

На сегодня уже определены участки 74 типовых домов площадью 80 квадратных метров каждый.

Основное строительство планируется начать со следующей недели.

— Жилые дома будут построены за счет областного бюджета и спонсорских средств. Планируется, что строительство будут вести местные подрядные компании», — отметил руководитель областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Нурберген Кусайынов.

Жизнь постепенно налаживается, с улиц Кульсары уже откачано свыше 5,6 млн кубометров воды.

Отметим, то в городе Кульсары завершилось мирное собрание жителей. Акимат Жылыойского района поблагодарил людей за понимание.

Акимат Жылыойского района выразил благодарность жителям Кульсары за проявленное понимание к проводимой работе по компенсации за пострадавшее жилье.

Городская площадь вернулась к повседневной жизни, палатки участников мирного собрания были разобраны, все общественные пространства функционируют в обычном режиме.

Как сообщили в акимате, Кульсаринцам оказывается бесперебойная консультативная поддержка на базе городской школы № 20 и через контактный центр по номеру 109.

Напомним, 15 мая начался сбор жителей Кульсары перед зданием акимата Жылыойского района. Аким района Жумабек Каражанов вышел к собравшимся и поговорил с ними о механизме возмещения средств и предоставлении нового жилья. После чего с жителями Кульсары встретился и аким области Серик Шапкенов. Он выслушал предложения и разъяснил порядок возмещения ущерба пострадавшим от паводков, а также посетил пострадавшие от паводка дома.

Напомним, что половодье завершилось во всех регионах Казахстана, кроме Атырауской области.