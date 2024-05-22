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    11:29, 22 Май 2024 | GMT +6

    Мирное собрание в Кульсары завершилось

    Жылыой ауданының әкімдігі
    Фото: акимат

    В городе Кульсары Атырауской области завершилось мирное собрание жителей. Акимат Жылыойского района поблагодарил людей за понимание, передает агентство Kazinform.

    — Акимат Жылыойского района выражает благодарность жителям Кульсары за проявленное понимание к проводимой работе по компенсации за пострадавшее жилье. Впереди предстоит большая и очень важная восстановительная работа, — говорится в сообщении.

    Городская площадь вернулась к повседневной жизни, палатки участников мирного собрания были разобраны, все общественные пространства функционируют в обычном режиме.

    Как сообщили в акимате, в городе продолжается работа мобильных групп по ознакомлению жителей с результатами оценки ущерба. Кульсаринцам оказывается бесперебойная консультативная поддержка на базе городской школы №20 и через контактный центр по номеру 109.

    В Доме культуры продолжается подписание договоров между акиматом и горожанами, которые согласились с результатами оценки.

    Напомним, 15 мая начался сбор жителей Кульсары перед зданием акимата Жылыойского района. Аким района Жумабек Каражанов вышел к собравшимся и поговорил с ними о механизме возмещения средств и предоставлении нового жилья. После чего с жителями Кульсары встретился и аким области Серик Шапкенов. Он выслушал предложения и разъяснил порядок возмещения ущерба пострадавшим от паводков, а также посетил пострадавшие от паводка дома. 

    Напомним, что половодье завершилось во всех регионах Казахстана, кроме Атырауской области. 

    Теги:
    Атырауская область Кульсары Жылыойский район Компенсация Жилье Паводки
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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