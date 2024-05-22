Мирное собрание в Кульсары завершилось

В городе Кульсары Атырауской области завершилось мирное собрание жителей. Акимат Жылыойского района поблагодарил людей за понимание, передает агентство Kazinform.

— Акимат Жылыойского района выражает благодарность жителям Кульсары за проявленное понимание к проводимой работе по компенсации за пострадавшее жилье. Впереди предстоит большая и очень важная восстановительная работа, — говорится в сообщении.

Городская площадь вернулась к повседневной жизни, палатки участников мирного собрания были разобраны, все общественные пространства функционируют в обычном режиме.

Как сообщили в акимате, в городе продолжается работа мобильных групп по ознакомлению жителей с результатами оценки ущерба. Кульсаринцам оказывается бесперебойная консультативная поддержка на базе городской школы №20 и через контактный центр по номеру 109.

В Доме культуры продолжается подписание договоров между акиматом и горожанами, которые согласились с результатами оценки.

Напомним, 15 мая начался сбор жителей Кульсары перед зданием акимата Жылыойского района. Аким района Жумабек Каражанов вышел к собравшимся и поговорил с ними о механизме возмещения средств и предоставлении нового жилья. После чего с жителями Кульсары встретился и аким области Серик Шапкенов. Он выслушал предложения и разъяснил порядок возмещения ущерба пострадавшим от паводков, а также посетил пострадавшие от паводка дома.

Напомним, что половодье завершилось во всех регионах Казахстана, кроме Атырауской области.