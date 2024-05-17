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    09:40, 17 Май 2024 | GMT +6

    Почему отличаются суммы выплаты ущерба, объяснил жителям Кульсары аким Атырауской области

    паводки, Атырау, разрушенный дом
    Фото: оперштаб по ЧС Атырауской области

    Аким Атырауской области Серик Шапкенов после встречи с жителями города Кульсары совершил объезд пострадавших домов. Глава региона посетил микрорайоны Достык, Жадырасын, Мешит-ауылы, встретился с жителями, выслушал их предложения и разъяснил механизм выплат ущерба. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС.

    В микрорайоне Жадырасын жители подняли вопрос о получении компенсации в виде денежных средств в случае, если дом признан аварийным.

    — При признании дома аварийным вы можете получить выплату при условии его сноса. Это делается в целях безопасности жителей, мы полностью покроем ваши расходы согласно рыночным ценам, — сообщил Серик Шапкенов.
    паводки. Кульсары, аким Атырауской области
    Фото: оперштаб по ЧС Атырауской области

    Отдельно глава региона разъяснил, почему отличаются суммы выплаты ущерба.

    — Невозможно выдать одинаковую сумму всем пострадавшим, при оценке учитываются многие параметры, в частности, качество строительных материалов, вплоть до количества дверей в доме. Поэтому суммы за ремонт и выплаты за аварийный дом варьируются. Сейчас средняя компенсация квадратного метра при признании дома непригодным для проживания составляет около 200–240 тысяч тенге за квадратный метр, — сказал Серик Шапкенов.

    По итогам объезда глава региона поручил акиму района усилить персональную разъяснительную работу при ознакомлении жителей с итогами оценки. Комиссией принято 2 940 заявлений, направлено на рассмотрение 2 727 заявлений, проведена оценка 2 624 домов, проведено техническое обследование 2 671 дома. Признаны аварийными 756 домов. Более 100 жителей ознакомились с итогами оценки и согласились на суммы компенсации. Специалисты по оценке работают в круглосуточном режиме. 

    паводки, Кульсары, аким Атырауской области
    Фото: оперштаб по ЧС Атырауской области
    Теги:
    Соцвыплаты Атырауская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Режим ЧС Жилье Видео Паводки в Казахстане Ущерб Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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