Почему отличаются суммы выплаты ущерба, объяснил жителям Кульсары аким Атырауской области

Аким Атырауской области Серик Шапкенов после встречи с жителями города Кульсары совершил объезд пострадавших домов. Глава региона посетил микрорайоны Достык, Жадырасын, Мешит-ауылы, встретился с жителями, выслушал их предложения и разъяснил механизм выплат ущерба. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС.

В микрорайоне Жадырасын жители подняли вопрос о получении компенсации в виде денежных средств в случае, если дом признан аварийным.

— При признании дома аварийным вы можете получить выплату при условии его сноса. Это делается в целях безопасности жителей, мы полностью покроем ваши расходы согласно рыночным ценам, — сообщил Серик Шапкенов.

Фото: оперштаб по ЧС Атырауской области

Отдельно глава региона разъяснил, почему отличаются суммы выплаты ущерба.

— Невозможно выдать одинаковую сумму всем пострадавшим, при оценке учитываются многие параметры, в частности, качество строительных материалов, вплоть до количества дверей в доме. Поэтому суммы за ремонт и выплаты за аварийный дом варьируются. Сейчас средняя компенсация квадратного метра при признании дома непригодным для проживания составляет около 200–240 тысяч тенге за квадратный метр, — сказал Серик Шапкенов.

По итогам объезда глава региона поручил акиму района усилить персональную разъяснительную работу при ознакомлении жителей с итогами оценки. Комиссией принято 2 940 заявлений, направлено на рассмотрение 2 727 заявлений, проведена оценка 2 624 домов, проведено техническое обследование 2 671 дома. Признаны аварийными 756 домов. Более 100 жителей ознакомились с итогами оценки и согласились на суммы компенсации. Специалисты по оценке работают в круглосуточном режиме.