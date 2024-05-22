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    19:15, 21 Май 2024 | GMT +6

    Половодье завершилось во всех регионах Казахстана, кроме Атырауской области

    водохранилища в ЗКО
    Фото: РГП «Казводхоз»

    Уровень реки Жайык в городе Атырау составляет 577 см, в селе Махамбет Атырауской области – 1020 см. Специалисты местного филиала «Казводхоза» продолжают работу по пропуску прибывающих паводковых вод, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

    Четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области наполнены на 95%. Все они работают в штатном режиме.

    В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме. В Северо-Казахстанской области 2 крупных водохранилища полны на 100%.

    В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 95%. Оба объекта работают в штатном режиме.

    В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 86,9%.

    В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 69%. Все водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.

    В Карагандинской области 3 крупных водохранилища полны на 99,7%. Все они работают в штатном режиме.

    В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме. Собранная в водохранилищах вода направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Наводнение Регионы Казахстана Вода Водохранилище Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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