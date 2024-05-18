Строительство 150 домов для пострадавших от паводка начнется в Кульсары

В городе Кульсары начнётся строительство 150 домов для жителей, пострадавших от паводков, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

На сегодня уже определены участки 74 типовых домов площадью 80 квадратных метров каждый.

Основное строительство планируется начать со следующей недели.

– Жилые дома будут построены за счет областного бюджета и спонсорских средств. Планируется, что строительство будут вести местные подрядные компании», - сообщил руководитель областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Нурберген Кусайынов.

Фото: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

Микрорайон обеспечен инженерно-коммуникационной инфраструктурой - электричеством, водой, ведутся работы по проведению газоснабжения.

На территории микрорайона планируется строительстве школы Binom на две тысячи мест. Кроме того, начнется возведение детского сада на 300 мест.

Планируется построить мини-аллеи для отдыха жителей. Согласно поручению акима области, начата разработка ПСД социальных объектов.

Фото: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

Фото: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области