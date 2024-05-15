4 689 тонн мусора вывезли из Кульсары после паводков

В городе Кульсары Атырауской области продолжается ликвидация последствий наводнения, передает корреспондент агентства Kazinform .

Как сообщил заместитель акима Атырауской области Марат Мурзиев, для откачки воды после наводнения привлечены 159 специалистов Министерства по чрезвычайным ситуациям, 27 единиц специальной техники. Для этой работы ТОО «Жылыой Тазалык» выделило 18 вакуумных машин.

— На сегодня с улиц и от жилых домов в городе Кульсары откачано 5,2 миллиона кубометров воды. В результате этой работы осушены 2 906 жилых домов. Сейчас в райцентре остаются затопленными 14 недостроенных жилых домов и 7 объектов предпринимательства, — сказал М.Мурзиев.

Вывозом бытового и другого мусора из Кульсары занимается ТОО «Жылыой Тазалык».

— В административном центре Жылыойского района, городе Кульсары, ускоренно ведется работа по очистке территорий жилых домов и социальных объектов от твердых бытовых отходов. После наводнения вывезено более 4 689 тонн мусора. На санитарно-очистные работы в городе привлечено около 30 единиц техники. В ближайшие дни будут выделены еще более 20 единиц транспорта, — сообщил директор компании Бауыржан Абдурахманов.

По его словам, мусор из города вывозится на специальный полигон. Специальная техника ежедневно выполняет 50 рейсов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кульсары продолжаются дезинфекционные работы после наводнения.