В Кульсары продолжаются дезинфекционные мероприятия после паводков

В городе Кульсары Атырауской области актюбинские военнослужащие МЧС продолжают работы по дезинфекции мест общественного пользования, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

Предотвращением распространения болезнетворных микроорганизмов и их токсинов занята сводная спасательная группа роты радиационной, химической, биологической защиты воинской части 20982.

Ранее сообщалось, что в Кульсары начались дезинфекционные работы.