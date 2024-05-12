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    23:45, 11 Май 2024 | GMT +6

    В Кульсары продолжаются дезинфекционные мероприятия после паводков

    мчс
    Фото: МЧС РК

    В городе Кульсары Атырауской области актюбинские военнослужащие МЧС продолжают работы по дезинфекции мест общественного пользования, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Предотвращением распространения болезнетворных микроорганизмов и их токсинов занята сводная спасательная группа роты радиационной, химической, биологической защиты воинской части 20982.

    Ранее сообщалось, что в Кульсары начались дезинфекционные работы.

     

    Теги:
    Атырауская область Кульсары Дезинфекция Регионы Казахстана Видео Паводки в Казахстане Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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