В Кульсары начались дезинфекционные работы

Продолжается работа по борьбе с последствиями паводковых вод в городе Кульсары Атырауской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В Кульсары с помощью мотопомп и передвижных насосных станций продолжается откачка воды из 20 оставшихся подтопленными домов. Военнослужащие войсковой части 20982 МЧС проводят дезинфекцию, — сказал официальный представитель МЧС Аскар Шарип на пресс-конференции площадки Службы центральных коммуникаций.

Более 100 домов в городе Кульсары все еще находятся под водой.

Ранее сообщалось, что за сутки из города Кульсары вывезено 975 тонн мусора.

Завершить оценку ущерба от наводнения в Кульсары за 2 недели поручил аким Атырауской области.