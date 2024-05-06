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    12:08, 06 Май 2024 | GMT +6

    В Кульсары начались дезинфекционные работы

    кульсары
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Продолжается работа по борьбе с последствиями паводковых вод в городе Кульсары Атырауской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В Кульсары с помощью мотопомп и передвижных насосных станций продолжается откачка воды из 20 оставшихся подтопленными домов. Военнослужащие войсковой части 20982 МЧС проводят дезинфекцию, — сказал официальный представитель МЧС Аскар Шарип на пресс-конференции площадки Службы центральных коммуникаций.

    Более 100 домов в городе Кульсары все еще находятся под водой.

    Ранее сообщалось, что за сутки из города Кульсары вывезено 975 тонн мусора.

    Завершить оценку ущерба от наводнения в Кульсары за 2 недели поручил аким Атырауской области.

    Теги:
    Атырауская область Кульсары Дезинфекция Паводки в Казахстане Ущерб Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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