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    09:14, 05 Май 2024 | GMT +6

    В Кульсары подтопленными остаются более 100 частных жилых домов

    В Кульсары подтопленными остаются более 100 частных жилых домов
    Фото: МЧС РК

    В городе Кульсары Атырауской области подтопленными остаются более 100 частных жилых домов и 10 объектов бизнеса, передает агентство Kazinform со ссылккой на МЧС РК.

    Отметим, за прошедшую неделю группировки сил спасателей МЧС РК отвели и откачали воду из 2 815 домов.

    В эвакуационных пунктах региона находятся 769 человек, из них 430 дети. Напомним, с 7 апреля 2024 года в области сохраняется режим ЧС природного характера местного масштаба. Уровень воды в реке Жайык продолжает расти. Спад не наблюдается.

    О проводимых аварийно-спасательных работах в регионе рассказал Маргулан Аманбаев — заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК.

    Напомним, аким Атырауской области Серик Шапкенов дал поручение завершить оценку ущерба, нанесенного затопленным домам в городе Кульсары, за две недели.

    85% пострадавших от паводка домов подключены к газоснабжению в Кульсары.

    Теги:
    Подтопления Атырауская область МЧС Кульсары Регионы Казахстана Паводки в Казахстане
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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