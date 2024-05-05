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    22:33, 04 Май 2024 | GMT +6

    85% пострадавших от паводка домов подключены к газоснабжению в Кульсары

    85% пострадавших от паводка домов подключены к газоснабжению в Кульсары
    Фото: кадр из видео оперативного штаба Атырауской области

    Работы по восстановлению города Кульсары от последствий паводков ведутся комплексно. Об этом сообщил директор ТОО «Жылойгаз» г. Жакашев, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб Атырауской области.

    — Уже сейчас, помимо повторного подключения газа, ведутся работы по переподключению прерванных сетей, изменению системы газовых сетей, подключению их к новым источникам. По нашим подсчетам, осталось подключить около 400 абонентов к газовой сети. В настоящее время работы завершены на 85%, — рассказал Г. Жакашев.

    Как сообщалось ранее, аким Атырауской области Серик Шапкенов дал поручение завершить оценку ущерба, нанесенного затопленным домам в городе Кульсары, за две недели.

    По его словам, оперативный штаб не прекратит свою работу, пока не будет оказана помощь всем жителям города Кульсары, пострадавшим от наводнения.

    О том, как ведется ликвидация последствий наводнения в Кульсары, читайте в материале Kazinform.

    Теги:
    Атырауская область Кульсары Регионы Казахстана Газопровод Акимат Видео Паводки в Казахстане Газификация
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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