85% пострадавших от паводка домов подключены к газоснабжению в Кульсары

Работы по восстановлению города Кульсары от последствий паводков ведутся комплексно. Об этом сообщил директор ТОО «Жылойгаз» г. Жакашев, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб Атырауской области.

— Уже сейчас, помимо повторного подключения газа, ведутся работы по переподключению прерванных сетей, изменению системы газовых сетей, подключению их к новым источникам. По нашим подсчетам, осталось подключить около 400 абонентов к газовой сети. В настоящее время работы завершены на 85%, — рассказал Г. Жакашев.

Как сообщалось ранее, аким Атырауской области Серик Шапкенов дал поручение завершить оценку ущерба, нанесенного затопленным домам в городе Кульсары, за две недели.

По его словам, оперативный штаб не прекратит свою работу, пока не будет оказана помощь всем жителям города Кульсары, пострадавшим от наводнения.

О том, как ведется ликвидация последствий наводнения в Кульсары, читайте в материале Kazinform.