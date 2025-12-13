Как казахстанцам безопасно купить квартиру на вторичном рынке

О том, как минимизировать риски рассказали адвокат Мария Солдаткина и директор агентства недвижимости Галым Искаков.

Подводные камни

Адвокат Мария Солдаткина отмечает, что при покупке вторичного жилья покупатели чаще всего сталкиваются с рядом юридических рисков. Среди них — наличие лиц, сохраняющих право пользования квартирой после ее продажи, возможность признания сделки недействительной из-за обмана, мнимости или отсутствия полномочий у подписанта, а также претензии со стороны наследников или бывших супругов.

Дополнительную угрозу представляют аресты, запреты, обеспечительные меры, исполнительные производства и долги по коммунальным услугам, взносам ОСИ/КСК и налогам. Все эти обстоятельства могут привести не только к затяжным судебным разбирательствам, но и к невозможности вселиться в квартиру или утрате жилья.

— Говоря о проверке юридической истории объекта, покупателю необходимо заранее запросить и внимательно изучить историю переходов права собственности через базу «Е-notary» или ЦОН, сведения о правах третьих лиц на проживание, а также основания, по которым продавец приобрел квартиру — будь то купля-продажа, дарение, наследство или приватизация, — говорит специалист.

Кроме того, важно проверить наличие судебных споров, арестов и обеспечительных мер, а также выяснить, участвовал ли объект недвижимости в судебных процессах.

Еще один не менее важный момент — это сделки с жильем, полученным по наследству, приватизации или дарению, требуют особенно тщательной проверки.

По ее словам, наследники могут восстановить срок вступления в наследство и оспорить уже совершенную сделку, а нарушения, допущенные при приватизации, нередко становятся основанием для признания договора недействительным. Кроме того, дарение, оформленное под давлением либо при недееспособности дарителя, также создает риск последующего возврата имущества.

Если квартира куплена в браке

В соответствии со статьей 34–35 КоБС РК имущество, нажитое в браке, является совместным. Но следует учитывать гарантии:

нотариально удостоверенное согласие второго супруга;

документы о разводе или разделе имущества — если применимо.



Если вдруг жилье было продано без согласия супруга, то вероятно, что сделку оспарят.

Красные флаги

Есть категории продавцов, на которых стоит обратить внимание и более тщательно отнестись к заключению сделок.

— Если продавец пожилой и проживает один; продавец состоит на учете ПНД/НД; сделка проходит по доверенности и цена существенно ниже рынка или продавец торопит с оформлением. Это типичные ситуации, в которых сделки оспариваются чаще всего, — резюмирует юрист.

Документы на проверку

Перед заключением сделки адвокат рекомендует запросить у продавца полный пакет документов. В минимальный перечень входят:

правоустанавливающие документы на квартиру,

справка о зарегистрированных правах и ограничениях,

актуальный технический паспорт,

справка о зарегистрированных по адресу лицах,

нотариальное согласие супруга — при необходимости.

Поводом отказаться от покупки могут стать сокрытие документов, наличие арестов или судебных споров, а также необъяснимо низкая цена.

К слову о долгах — по закону долги продавца не переходят к покупателю, но на практике они все равно могут создать проблемы.

Из-за задолженностей могут отключить свет, воду или отопление, а долги перед ОСИ или КСК иногда пытаются взыскать с нового владельца. Чтобы этого избежать, перед покупкой стоит попросить у продавца справки об отсутствии долгов по всем услугам.

А нужен ли нотариус

Мария Солдаткина подчеркивает, что по закону идти к нотариусу при покупке квартиры необязательно. Но без него не обойтись, если продается доля жилья, в сделке участвуют дети, продавец действует по доверенности или нужно согласие супруга.

При этом юристы советуют все-таки оформлять сделку у нотариуса: он проверяет документы и это помогает избежать проблем и споров в будущем.

Что говорят риелторы

Директор агентства недвижимости «Метры» Галым Искаков отмечает, что на практике более половины проблемных сделок связаны с наследственными вопросами. По его словам, особого внимания требуют ситуации, когда среди собственников есть умершие лица или несовершеннолетние дети — в таких случаях необходима тщательная проверка всех документов.

— Без официального вступления в наследство сделка невозможна, а если она все же состоится, ее могут признать недействительной, — подчеркивает он.

Если покупатель решает действовать самостоятельно, Галым Искаков советует не ограничиваться только документами от продавца. По его словам, стоит заранее пообщаться с соседями, чтобы узнать историю квартиры и ее владельца, тщательно проверить все документы у нотариуса и запросить полный пакет справок, включая квитанции по коммунальным услугам.

Сделку риелтор рекомендует также оформлять у нотариуса, по возможности — под видеозапись.

Опасные мошеннические схемы

Еще особую опасность представляют сделки с одинокими пожилыми собственниками и при продаже по подозрительно низкой цене. Массовые факты подобных «сделок» зарегистрировали уже в соседних странах.

— Мошенники убеждают пенсионеров продать квартиру, ссылаясь на угрозу их сбережениям. Потом пытаются оспаривать сделку, — говорит риелтор Галым Искаков.

По его словам, схема дошла и до Казахстана, когда после получения денег продавец отказывается освобождать квартиру, заявляя, что продал ее якобы под давлением мошенников, и пытается обвинить покупателя в соучастии.

— В нашей практике мы дважды доказывали добросовестность клиентов и выступали свидетелями, чтобы сохранить за ними право собственности, — рассказал риелтор.

С юридической точки зрения, по словам адвоката Марии Солдаткиной, согласно статье 157 ГК РК при признании сделки недействительной применяется двусторонняя реституция: каждая сторона обязана вернуть полученное.

Это означает, что продавец, даже став жертвой мошенников, не освобождается от обязанности вернуть деньги покупателю. Его право — требовать возмещения с преступников в рамках уголовного дела, а не перекладывать свои риски на контрагента.

— Перекладывание ответственности на добросовестного покупателя нарушает принцип добросовестности (статья 8 ГК РК) и подрывает стабильность гражданского оборота. Фактически формируется практика, при которой наличие мошенников становится основанием для лишения прав законного приобретателя, — говорит она.

Адвокат отмечает, что мошенническое вмешательство уже влияет на рынок недвижимости: сделки стали строже проверять, появляется больше ограничений и меняется отношение к таким ситуациям в целом. При этом проблема не столько в нехватке правил, сколько в том, как суды иногда подходят к таким делам.

С точки зрения казахстанского права, правильный вариант один: если сделку признают недействительной, квартира должна вернуться продавцу, а покупателю обязаны вернуть деньги. Любой другой подход создает опасный прецедент и подрывает доверие людей к праву собственности.

