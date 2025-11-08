Насколько доступно жилье в Казахстане по сравнению с другими странами

По данным портала Finder, в 2025 году средняя цена квартиры в мире составляет около 208,5 тысячи долларов США. В исследовании рассматривались квартиры площадью 59 квадратных метров с двумя спальнями и одной гостиной. Такие показатели позволяют объективно сравнивать покупательную способность граждан в разных странах. Однако эксперты предупреждают, что рынок постоянно меняется, и через 10 лет цены могут быть совсем другими.

Инфографика: Kazinform

Финансовый эксперт Айбар Олжаев отмечает, что Казахстан удачно сочетает опыт разных стран в жилищной политике.

— Модель накоплений на жилье мы заимствовали у Германии, социальное жилье строим по примеру Сингапура, а классическая ипотека — общепринятая мировая практика. В некоторых странах ставки по ипотеке низкие из-за невысокой инфляции. У нас коммерческая ипотека дороже, но есть льготные программы. Сейчас около половины всех ипотек оформлены именно по льготным условиям, большинство из них в портфеле «Отбасы банка», — поясняет эксперт.

По данным сайта Numbeo, коэффициент «цены жилья к доходу» в Казахстане составляет 9,40. Иными словами, среднему казахстанцу потребуется накопить более девяти лет общей зарплаты, чтобы купить квартиру. Рассчеты А. Олжаева также близки к этим значениям.

— Люди часто стремятся приобрести несколько квартир, потому что альтернативных инвестиционных инструментов мало. Поэтому спрос на жилье высокий. Квадратный метр стоит примерно 550 тысяч тенге, средняя зарплата — 405 тысяч тенге. Если семья хочет купить квартиру площадью 40 квадратных метров, накопления займут 120 месяцев, то есть 10 лет. Это без учета инфляции, — говорит эксперт.

Исходя из этих данных, обычному казахстанцу потребуется в среднем от 8 до 10 лет, чтобы накопить на жилье.



Государственные финансовые ресурсы должны быть направлены в регионы

В мире разница в стоимости квартир огромна. Например, трехкомнатная квартира в Сингапуре стоит в среднем 1,37 миллиона долларов, в Ташкенте — около 97 тысяч, а самые дешевые варианты встречаются на Кубе — всего 23 тысячи долларов.

В Казахстане ситуация следующая: самые дорогие квартиры находятся в Астане и Алматы, а самые доступные — в Актобе и Уральске. На вторичном рынке Алматы квадратный метр стоит 701 088 тенге, в Астане — 678 190, в Атырау — 495 004. Дешевле всего жилье в Кызылорде — 317 693, в Кокшетау — 337 856, в Актау — 342 500 тенге за квадратный метр.

Инфографика: Kazinform

По количеству введенных квартир лидирует Астана: за полгода сдано 19,1 тысячи квартир, в Алматы — 14,8 тысячи. Разница объясняется ограничениями на высотные здания в Алматы.

— Строительство жилья не замедляется, а наоборот, развивается. За шесть месяцев построено 7,9 миллиона квадратных метров жилья: 5 миллионов — многоквартирные дома, 2,8 миллиона — частные дома. Большинство жителей по-прежнему предпочитают квартиры в городе. При этом 93 процента нового жилья построено частными компаниями, — отмечает А. Олжаев.

Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

Эксперт добавляет, что государственные средства на жилье целесообразнее направлять в регионы, а не сосредотачивать в Алматы и Астане.

— Политика правительства верная, но два мегаполиса лучше оставить коммерческому рынку, а государственные средства использовать для поддержки регионов. Превращать Алматы и Астану в урбанизационные центры нецелесообразно, — поясняет он.

Экономист Ельдар Шамсутдинов указывает на связь роста цен с доступностью льготной ипотеки.

Фото: из личного архива Эльдара Шамсутдинова

— Чем легче получить кредит, тем больше сделок, и рынок реагирует ростом цен. Даже если инфляция в строительстве составляет 2-3 процента в год, цены на жилье растут гораздо быстрее, — объясняет он.

На рынке важна стоимость строительных материалов

Рост цен на жилье в Казахстане во многом определяется стоимостью импортных строительных материалов.

Фото: Министерство торговли и интеграции РК

— Основу строительного процесса составляют не вспомогательные, а базовые материалы и услуги. Именно из этих материалов закладывается фундамент, возводятся конструкции зданий, оформляются фасады, возводятся квартиры и межкомнатные перегородки, прокладываются инженерные коммуникации. Подорожание основных материалов неизбежно отражается на росте стоимости всего строительства, — объясняет экономист Руслан Султанов.

Казахстан выпускает часть строительных материалов на внутреннем рынке, однако значительная доля закупается за рубежом за валюту. Поэтому девальвация национальной валюты оказывает прямое влияние на рост цен на жилье.

— Значительная часть необходимых для строительства материалов и сырья импортируется, и прежде всего из России. Доля Российской Федерации в импорте строительных материалов в Казахстан составляет около 50 процентов. Ослабление курса тенге по отношению к рублю является одним из факторов, влияющих на рост цен. Подорожание жилья — это вопрос времени: оно произойдет, но точные сроки зависят от множества факторов, — поясняет Руслан Султанов.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

По мнению экономиста, чтобы жилье оставалось доступным для населения, Правительству следует усиливать поддержку отечественных производителей строительных материалов и уделять больше внимания развитию логистической инфраструктуры.

Что дают инициативы Правительства?

Программы «Наурыз», «Наурыз-Жұмыскер» и «Әскери баспана», направленные на расширение льготного ипотечного кредитования, а также план по фиксации цен на жилье на три года в сотрудничестве со строительными компаниями, призваны стабилизировать рынок жилья и повысить доступность квартир для граждан.

По мнению экспертов Halyk Finance, рынок будет развиваться в нормальном темпе, а цены на новое жилье будут расти, поскольку предложение ограничено, а спрос остается высоким. Даже если в ноябре условия ипотечного кредитования будут ужесточены и это несколько замедлит рынок, основная тенденция останется прежней. Эти меры предпринимаются именно для того, чтобы не создавать препятствий для приобретения жилья населением.