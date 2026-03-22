    12:00, 22 Март 2026 | GMT +5

    Кадровые назначения: новые руководители в сферах экологии, строительства и цифровизации в регионах

    Новые назначения охватили сразу несколько стратегически важных сфер — от экологии и строительства до цифровизации и религиозной политики. В регионы приходят как опытные управленцы, так и относительно молодые кадры с профильным образованием и карьерой внутри системы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: freepik

    Байбатыр Мусабек назначен руководителем департамента экологии Туркестанской области.

    Байбатыр Мусабек
    Фото: Instagram_mpp2023apa.kz

    Мусабек Байбатыр Базарбаевич родился 22 февраля 1998 года в Туркестане.

    Образование:

    • Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева по специальности «Государственное и местное управление». (2018 г.);
    • Академия государственного управления при Президенте РК, магистр по направлению «Государственная политика» (2025 г.).

    Карьера:

    • 2018 год — АО «КазАгроФинанс», менеджер по проблемным проектам;
    • 2019 год — Министерство сельского хозяйства. Работал в системе инвестиционной политики и международного сотрудничества, последовательно занимая должности эксперта;
    • 2021 год — помощник министра сельского хозяйства.
    • 2025 год — заместитель руководителя департамента экологии по Жамбылской области, главный государственный экологический инспектор региона.

    Сабит Ибадулла назначен руководителем управления цифровых технологий Кызылординской области.

    Сабит Ибадулла
    Фото: акимат Кызылординской области

    Ибадулла Сабит Ибадуллаулы родился в 1986 году в Кызылорде.

    Образование:

    • Кызылординский государственный университет имени Коркыт-Ата (2008). Специальность «Информатика»;
    • Кызылординский государственный университет имени Коркыт-Ата (2010). Магистр по специальности «Информатика»;
    • Карагандинский экономический университет Казпотребкооперации (2017). Специальность «Экономика».

    Карьера:

    • Программист, старший преподаватель и заведующий кафедрой в Кызылординском университете имени Коркыт ата;
    • директор Центра информационных технологий при акимате области, руководитель отдела цифровых технологий аппарата акима Кызылординской области (2018-2024);
    • заместитель руководителя областного департамента полиции по вопросам цифровизации (2025-03.2026).

    Нариман Бигали назначен руководителем управления строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области.

    Нариман Бигали
    Фото: акимат Атырауской области

    Бигали Нариман Хамидоллаулы родился в 1986 году в Атырауской области.

    Образование:

    • Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова (2009);
    • Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет (2014);
    • Казахстанский университет инновации и телекоммуникации (2020).

    Карьера:

    • Главный специалист Управления автомобильного транспорта межрегионной инспекции Каспий Атырауской и Мангыстауской области (07.11.01.14.2011.2014);
    • директор ТОО «НурКапСтройГаз», город Атырау (14.03.04.20.2014.2018);
    • главный специалист отдела строительства Управления строительства Атырауской области (22.10.09.20.2018.2020);
    • руководитель Индерского районного отдела строительства (05.10.04.27.2020.2021);
    • руководитель отдела Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции (28.04.04.18.2021.2022);
    • заместитель акима Махамбетского района (18.04.06.02.2022.2023);
    • руководитель Управления государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области (06.2023-03.2026).

    Ербол Кусаинов назначен руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования области Улытау. 

    Ербол Кусаинов
    Фото: акимат области Улытау

    Кусаинов Ербол Галимжанович родился в 1977 году в Карагандинской области.

    Образование:

    • Карагандинская высшая школа МВД РК (1998);
    • Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (2014).

    Карьера:

    • Следователь УВД Октябрского района г. Караганды (07.1998-10.1999);
    • главный специалист отдела социальной сферы и внутренней политики аппарата акима Бухар-Жырауского района Карагандинской области (04.2001-12.2001);
    • главный специалист аппарата акима Бухар-Жырауского района Карагандинской области (12.2001-07.2008);
    • заместитель акима п. Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области (07.2008-10.2009);
    • аким поселка Жезказган г. Сатпаев Карагандинской области (10.03.01.2009.2012);
    • руководитель государственного учреждения «Отдел земельных отношений города Жезказгана» (01.03.12.08.2012.2020);
    • заместитель акима города Жезказган (09.12.2020-03.2026).

    Еркебулан Акбай назначен руководителем управления по делам религий Жамбылской области.

    Еркебулан Акбай
    Фото: акимат Жамбылской области

    Акбай Еркебулан Ахметович родился в 1994 году.

    Образование:

    • Международный казахско-турецкий университет имени Х. А. Ясави. Специальность «Теология».

    Карьера:

    • Главный специалист отдела внутренней политики акимата Таласского района (2015-2016);
    • главный специалист, руководитель отдела по связям с религиозными объединениями в управлении по делам религий акимата Жамбылской области (2016-2024);
    • руководитель отдела по реализации государственной политики в сфере религии управления по делам религий акимата Жамбылской области (01.2024-03.2026).

    Бакытбек Есенгулов назначен председателем правления АО «Управляющая компания СЭЗ «Актобе».

    Бакытбек Есенгулов
    Фото: акимат Актюбинской области

    Есенгулов Бакытбек Жомартович родился в 1988 году в Алматы.

    Образование:

    • Казахский национальный технический университет им. Сатпаева (2009). Бакалавр экономики;
    • Американский университет Гирне (2009). Бакалавр менеджмента нефти и газа;
    • Академия государственного управления при Президенте РК (2013). Магистр государственного и местного управления.

    Карьера:

    • Стажер по молодежной практике ККГП «Шаруашылык», г. Актобе (2009);
    • ведущий специалист отдела организационной и кадровой работы аппарата акима г. Актобе (2009);
    • главный специалист отдела контроля за предоставлением государственных услуг аппарата акима г. Актобе (временно, на период отпуска по уходу за ребенком штатного работника) (2009-2010);
    • ведущий специалист управления Агентства РК по делам государственной службы по Актюбинской области, г. Актобе (2010);
    • консультант управления Агентства РК по делам государственной службы по Актюбинской области, г. Актобе (2010);
    • консультант-инспектор управления Агентства РК по делам государственной службы по Актюбинской области, г. Актобе (2010);
    • консультант-инспектор управления Агентства РК по делам государственной службы по Актюбинской области, г. Актобе (2013);
    • помощник акима Актюбинской области, г. Актобе (2013-2015);
    • помощник акима Костанайской области, г. Костанай (2015);
    • заместитель руководителя аппарата акима Костанайской области, г. Костанай (2015-2017);
    • финансовый директор ТОО «АктобеСтройПрофиль», г. Актобе (2017-2018);
    • руководитель управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области, г. Костанай (2018);
    • руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области, г. Костанай (2018-10.2019);
    • руководитель управления государственного архитектурно — строительного контроля акимата Костанайской области (10.2019-01.2023);
    • генеральный директор ТОО «КазМунайГаз Сервис» (01.2023-12.2023);
    • директор департамента закупок и казахстанского содержания ТОО «КМГ Карачаганак» (12.2023-03.2026).
