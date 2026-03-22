Кадровые назначения: новые руководители в сферах экологии, строительства и цифровизации в регионах

Байбатыр Мусабек назначен руководителем департамента экологии Туркестанской области.

Мусабек Байбатыр Базарбаевич родился 22 февраля 1998 года в Туркестане.

Образование:

Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева по специальности «Государственное и местное управление». (2018 г.);

Академия государственного управления при Президенте РК, магистр по направлению «Государственная политика» (2025 г.).

Карьера:

2018 год — АО «КазАгроФинанс», менеджер по проблемным проектам;

2019 год — Министерство сельского хозяйства. Работал в системе инвестиционной политики и международного сотрудничества, последовательно занимая должности эксперта;

2021 год — помощник министра сельского хозяйства.

2025 год — заместитель руководителя департамента экологии по Жамбылской области, главный государственный экологический инспектор региона.

Сабит Ибадулла назначен руководителем управления цифровых технологий Кызылординской области.

Ибадулла Сабит Ибадуллаулы родился в 1986 году в Кызылорде.

Образование:

Кызылординский государственный университет имени Коркыт-Ата (2008). Специальность «Информатика»;

Кызылординский государственный университет имени Коркыт-Ата (2010). Магистр по специальности «Информатика»;

Карагандинский экономический университет Казпотребкооперации (2017). Специальность «Экономика».

Карьера:

Программист, старший преподаватель и заведующий кафедрой в Кызылординском университете имени Коркыт ата;

директор Центра информационных технологий при акимате области, руководитель отдела цифровых технологий аппарата акима Кызылординской области (2018-2024);

заместитель руководителя областного департамента полиции по вопросам цифровизации (2025-03.2026).

Нариман Бигали назначен руководителем управления строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области.

Бигали Нариман Хамидоллаулы родился в 1986 году в Атырауской области.

Образование:

Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова (2009);

Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет (2014);

Казахстанский университет инновации и телекоммуникации (2020).

Карьера:

Главный специалист Управления автомобильного транспорта межрегионной инспекции Каспий Атырауской и Мангыстауской области (07.11.01.14.2011.2014);

директор ТОО «НурКапСтройГаз», город Атырау (14.03.04.20.2014.2018);

главный специалист отдела строительства Управления строительства Атырауской области (22.10.09.20.2018.2020);

руководитель Индерского районного отдела строительства (05.10.04.27.2020.2021);

руководитель отдела Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции (28.04.04.18.2021.2022);

заместитель акима Махамбетского района (18.04.06.02.2022.2023);

руководитель Управления государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области (06.2023-03.2026).

Ербол Кусаинов назначен руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования области Улытау.

Кусаинов Ербол Галимжанович родился в 1977 году в Карагандинской области.

Образование:

Карагандинская высшая школа МВД РК (1998);

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (2014).

Карьера:

Следователь УВД Октябрского района г. Караганды (07.1998-10.1999);

главный специалист отдела социальной сферы и внутренней политики аппарата акима Бухар-Жырауского района Карагандинской области (04.2001-12.2001);

главный специалист аппарата акима Бухар-Жырауского района Карагандинской области (12.2001-07.2008);

заместитель акима п. Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области (07.2008-10.2009);

аким поселка Жезказган г. Сатпаев Карагандинской области (10.03.01.2009.2012);

руководитель государственного учреждения «Отдел земельных отношений города Жезказгана» (01.03.12.08.2012.2020);

заместитель акима города Жезказган (09.12.2020-03.2026).

Еркебулан Акбай назначен руководителем управления по делам религий Жамбылской области.

Акбай Еркебулан Ахметович родился в 1994 году.

Образование:

Международный казахско-турецкий университет имени Х. А. Ясави. Специальность «Теология».

Карьера:

Главный специалист отдела внутренней политики акимата Таласского района (2015-2016);

главный специалист, руководитель отдела по связям с религиозными объединениями в управлении по делам религий акимата Жамбылской области (2016-2024);

руководитель отдела по реализации государственной политики в сфере религии управления по делам религий акимата Жамбылской области (01.2024-03.2026).

Бакытбек Есенгулов назначен председателем правления АО «Управляющая компания СЭЗ «Актобе».

Есенгулов Бакытбек Жомартович родился в 1988 году в Алматы.

Образование:

Казахский национальный технический университет им. Сатпаева (2009). Бакалавр экономики;

Американский университет Гирне (2009). Бакалавр менеджмента нефти и газа;

Академия государственного управления при Президенте РК (2013). Магистр государственного и местного управления.

Карьера: