Кадровые назначения: новые руководители в сферах экологии, строительства и цифровизации в регионах
Новые назначения охватили сразу несколько стратегически важных сфер — от экологии и строительства до цифровизации и религиозной политики. В регионы приходят как опытные управленцы, так и относительно молодые кадры с профильным образованием и карьерой внутри системы, передает корреспондент агентства Kazinform.
Байбатыр Мусабек назначен руководителем департамента экологии Туркестанской области.
Мусабек Байбатыр Базарбаевич родился 22 февраля 1998 года в Туркестане.
Образование:
- Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева по специальности «Государственное и местное управление». (2018 г.);
- Академия государственного управления при Президенте РК, магистр по направлению «Государственная политика» (2025 г.).
Карьера:
- 2018 год — АО «КазАгроФинанс», менеджер по проблемным проектам;
- 2019 год — Министерство сельского хозяйства. Работал в системе инвестиционной политики и международного сотрудничества, последовательно занимая должности эксперта;
- 2021 год — помощник министра сельского хозяйства.
- 2025 год — заместитель руководителя департамента экологии по Жамбылской области, главный государственный экологический инспектор региона.
Сабит Ибадулла назначен руководителем управления цифровых технологий Кызылординской области.
Ибадулла Сабит Ибадуллаулы родился в 1986 году в Кызылорде.
Образование:
- Кызылординский государственный университет имени Коркыт-Ата (2008). Специальность «Информатика»;
- Кызылординский государственный университет имени Коркыт-Ата (2010). Магистр по специальности «Информатика»;
- Карагандинский экономический университет Казпотребкооперации (2017). Специальность «Экономика».
Карьера:
- Программист, старший преподаватель и заведующий кафедрой в Кызылординском университете имени Коркыт ата;
- директор Центра информационных технологий при акимате области, руководитель отдела цифровых технологий аппарата акима Кызылординской области (2018-2024);
- заместитель руководителя областного департамента полиции по вопросам цифровизации (2025-03.2026).
Нариман Бигали назначен руководителем управления строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области.
Бигали Нариман Хамидоллаулы родился в 1986 году в Атырауской области.
Образование:
- Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова (2009);
- Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет (2014);
- Казахстанский университет инновации и телекоммуникации (2020).
Карьера:
- Главный специалист Управления автомобильного транспорта межрегионной инспекции Каспий Атырауской и Мангыстауской области (07.11.01.14.2011.2014);
- директор ТОО «НурКапСтройГаз», город Атырау (14.03.04.20.2014.2018);
- главный специалист отдела строительства Управления строительства Атырауской области (22.10.09.20.2018.2020);
- руководитель Индерского районного отдела строительства (05.10.04.27.2020.2021);
- руководитель отдела Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции (28.04.04.18.2021.2022);
- заместитель акима Махамбетского района (18.04.06.02.2022.2023);
- руководитель Управления государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области (06.2023-03.2026).
Ербол Кусаинов назначен руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования области Улытау.
Кусаинов Ербол Галимжанович родился в 1977 году в Карагандинской области.
Образование:
- Карагандинская высшая школа МВД РК (1998);
- Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (2014).
Карьера:
- Следователь УВД Октябрского района г. Караганды (07.1998-10.1999);
- главный специалист отдела социальной сферы и внутренней политики аппарата акима Бухар-Жырауского района Карагандинской области (04.2001-12.2001);
- главный специалист аппарата акима Бухар-Жырауского района Карагандинской области (12.2001-07.2008);
- заместитель акима п. Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области (07.2008-10.2009);
- аким поселка Жезказган г. Сатпаев Карагандинской области (10.03.01.2009.2012);
- руководитель государственного учреждения «Отдел земельных отношений города Жезказгана» (01.03.12.08.2012.2020);
- заместитель акима города Жезказган (09.12.2020-03.2026).
Еркебулан Акбай назначен руководителем управления по делам религий Жамбылской области.
Акбай Еркебулан Ахметович родился в 1994 году.
Образование:
- Международный казахско-турецкий университет имени Х. А. Ясави. Специальность «Теология».
Карьера:
- Главный специалист отдела внутренней политики акимата Таласского района (2015-2016);
- главный специалист, руководитель отдела по связям с религиозными объединениями в управлении по делам религий акимата Жамбылской области (2016-2024);
- руководитель отдела по реализации государственной политики в сфере религии управления по делам религий акимата Жамбылской области (01.2024-03.2026).
Бакытбек Есенгулов назначен председателем правления АО «Управляющая компания СЭЗ «Актобе».
Есенгулов Бакытбек Жомартович родился в 1988 году в Алматы.
Образование:
- Казахский национальный технический университет им. Сатпаева (2009). Бакалавр экономики;
- Американский университет Гирне (2009). Бакалавр менеджмента нефти и газа;
- Академия государственного управления при Президенте РК (2013). Магистр государственного и местного управления.
Карьера:
- Стажер по молодежной практике ККГП «Шаруашылык», г. Актобе (2009);
- ведущий специалист отдела организационной и кадровой работы аппарата акима г. Актобе (2009);
- главный специалист отдела контроля за предоставлением государственных услуг аппарата акима г. Актобе (временно, на период отпуска по уходу за ребенком штатного работника) (2009-2010);
- ведущий специалист управления Агентства РК по делам государственной службы по Актюбинской области, г. Актобе (2010);
- консультант управления Агентства РК по делам государственной службы по Актюбинской области, г. Актобе (2010);
- консультант-инспектор управления Агентства РК по делам государственной службы по Актюбинской области, г. Актобе (2010);
- консультант-инспектор управления Агентства РК по делам государственной службы по Актюбинской области, г. Актобе (2013);
- помощник акима Актюбинской области, г. Актобе (2013-2015);
- помощник акима Костанайской области, г. Костанай (2015);
- заместитель руководителя аппарата акима Костанайской области, г. Костанай (2015-2017);
- финансовый директор ТОО «АктобеСтройПрофиль», г. Актобе (2017-2018);
- руководитель управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области, г. Костанай (2018);
- руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области, г. Костанай (2018-10.2019);
- руководитель управления государственного архитектурно — строительного контроля акимата Костанайской области (10.2019-01.2023);
- генеральный директор ТОО «КазМунайГаз Сервис» (01.2023-12.2023);
- директор департамента закупок и казахстанского содержания ТОО «КМГ Карачаганак» (12.2023-03.2026).