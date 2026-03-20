телерадиокомплекс президента РК
    19:43, 19 Март 2026 | GMT +5

    Назначен руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования области Улытау

    На должность руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата области Улытау назначен Ербол Галимжанович Кусаинов, передает Kazinform.

    Фото: акимат области Улытау

    Ербол Галимжанович родился в 1977 году. Окончил Карагандинскую высшую школу МВД РК, а также КЭУ Казпотребсоюза по специальностям «Правоведение» и «Экономика».

    Трудовую деятельность начал в 1994 году в органах внутренних дел Карагандинской области. В 2001–2008 годах занимал различные должности в аппарате акимата Бухар-Жырауского района.С 2008 года — заместитель акима поселка Ботакара. В 2009–2012 годах — аким поселка Жезказган. В 2012–2020 годах возглавлял отдел земельных отношений города Жезказган.

    С 2020 года по настоящее время занимал должность заместителя акима города Жезказган.

    Ранее сообщалось, что назначен руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области.

    Диана Калманбаева
