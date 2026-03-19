Назначен руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области

Нариман Бигали имеет высшее образование. Окончил Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова по специальности «История», Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальности «Право», а также Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем по специальности «Производство строительных материалов, изделий и конструкций».

Трудовую деятельность начал в 2011 году. В разные годы работал главным специалистом Каспийской межрегиональной транспортной инспекции в Атырауской и Мангистауской областях, директором ТОО «Нуркапстройгаз», главным специалистом отдела строительства управления строительства Атырауской области.

Занимал должности руководителя Индерского районного отдела строительства, руководителя Махамбетского районного отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции, заместителем акима Махамбетского района. До назначения возглавлял управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области.

