    17:03, 19 Март 2026 | GMT +5

    Назначен руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области

    Распоряжением акима Атырауской области руководителем управления строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области назначен Нариман Бигали, передает Kazinform.

    Фото: акимат Атырауской области

    Нариман Бигали имеет высшее образование. Окончил Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова по специальности «История», Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальности «Право», а также Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем по специальности «Производство строительных материалов, изделий и конструкций».

     Трудовую деятельность начал в 2011 году. В разные годы работал главным специалистом Каспийской межрегиональной транспортной инспекции в Атырауской и Мангистауской областях, директором ТОО «Нуркапстройгаз», главным специалистом отдела строительства управления строительства Атырауской области.

    Занимал должности руководителя Индерского районного отдела строительства, руководителя Махамбетского районного отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции, заместителем акима Махамбетского района. До назначения возглавлял управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области.

    Ранее сообщалось, что назначен руководитель областного управления цифровых технологий в Кызылординской области.

    Диана Калманбаева
